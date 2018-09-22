أنشطة متنوعة بثقافة البحر الأحمر





نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر تضمنت بروفات وورش تدريبية وزيارات ومشاركات ومحاضرات متنوعة.



فعلى هامش المعرض الأول للكتاب عقد قصر ثقافة الغردقة أمسة شعرية للشعراء" فرج الضوى، مجيب عيد، فريدة حسين، أحمد أسامة" والمعرض تنظمه الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع الهيئة، كما استمرت تدريبات الموسيقى والغناء بقيادة الفنان محمد البيك تناول خلالها تعريفات الموسيقى وأصولها، بجانب محاضرة بعنوان "الدمج التربوي والاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة" تحدثت خلالها الدكتورة جيهان شوقى عن تعدد أشكال وأساليب رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة طبقًا لنوعية الفلسفات والسياسات التي توجه هذه الرعاية ومن بين الأساليب التي حظيت بانتشار واسع في الكثير من دول العالم "أسلوب الدمج ، وأسلوب الدمج يتضمن تقديم مختلف الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة في الظروف البيئية العادية التي يحصل فيها أقرانهم من العاديين على نفس الخدمات، والعمل بقدر الإمكان على عدم عزلهم في أماكن منفصلة.



وفي إطار نشاط نادى العلوم عقد القصر عن تقنيات تحلية البحر حيث تتطلب عملية التحلية تقنيات تستهلك طاقة ومالا بشكل كبير مخلفة آثارا ضارة على البيئة، بالإضافة لورش اكتشاف مواهب الفن التشكيلي في إطار برنامج المبدع الصغير.



كما أقام بيت ثقافة سفاجا محاضره بعنوان "منظومة القيم الإيجابية فى الشارع المصرى" تحدث خلالها محمد النوبى عن الأخلاق الحميدة التى يتميز بها الشعب المصرى من قيم التسامح والشهامة وضرورة العمل على تعلية تلك القيم الإيجابية، أعقبها ندوة شعرية شارك فيها شعراء سفاجا "جمال إسماعيل، عيد السويفى، محمود أحمد على وعبد الناصر فتحى"، بجانب زيارة لجمعية السلام بسفاجا لاكتشاف مواهب في الشعر و الغناء.



وتستمر بمكتبة الطفل والشباب بسفاجا لليوم الثانى على التوالى ورشة لتعليم الأطفال أساسيات برنامج الفوتوشوب مع المدربة هدى سعيد وعبد الغني أبو عريف، بجانب ورشة لاكتشاف مواهب الأطفال فى مجالات "الغناء، إلقاء الشعر، التمثيل المسرحى" ضمن مهرجان المبدع الصغير، بالإضافة لمحاضرة بعنوان " السلام طريق البناء" ألقاها الشاعر محمد سعد بمكتبة الخالدين وقال إن السلام قيمة لا تستغني عنها أي أمة لبناء وطنها والسلام قيمة مجتمعية ترتبط بالحب والوئام والتسامح.



ووفي حلايب أقام قصر الثقافة ورشة فنون تشكيلية باستخدام ورق البرستول والألوان المختلفة "رسم حر" بقاعة الأنشطة.



كما عقدت مكتبة الطفل والشباب القصير بمقر جمعية الشبان المسلمين بالقصير محاضرة بعنوان "قري لها تاريخ" ألقتها هدي عبدالرازق مدير إدارة التضامن الاجتماعي بالقصير تحدثت عن تاريخ القصير حيث أنها من أقدم مدن المحافظة ويرجع تاريخها للقرن الخامس عشر قبل الميلاد ويوجد بها بعض الآثار الإسلامية والقبطية والرومانية وكانت مركز تجميع الحجاج من مصر والمغرب العربي والأندلس لأداء فريضة الحج من ميناء القصير، ويمتد تاريخها لأكثر من خمسة آلاف عام.



وفي رأس غارب نظم قصر الثقافة محاضرة ثقافية بعنوان " شقائق الرجال شركاء الوطن ".



تناول خلالها أحمد بدير دور المرأة المهم والأساسي في بناء الوطن فهي نصف المجتمع وتنجب وتربي النصف الآخر وحثهم على ضرورة التحلى بالإيجابية في فهم قضايا المجتمع ومحاولة حلها وتربية الأبناء الذين هم رجال المستقبل على ذلك.



كما عقد بيت ثقافه أم الحويطات محاضره بعنوان "سماحة الإسلام فى التعامل تحدث خلالها أحمد رضوان عن سماحة الإسلام فى التعامل مع غير المسلمين حتى فى الحرب نهى الإسلام عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة.