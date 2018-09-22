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فن

أكرم حسني لـ صدى البلد: جميل راتب كان مدرسة كبيرة نتعلم منها

السبت 22/سبتمبر/2018 - 02:53 ص
صدى البلد
سعيد فراج - تصوير: أبانوب نبيل
حرص الفنان أكرم حسني، على المشاركة في عزاء الفنان القدير الراحل جميل راتب، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بمشاركة عدد من نجوم الفن.

وأعرب أكرم حسني، في لقائه مع كاميرا "صدى البلد" عن حزنه الشديد لرحيل الفنان جميل راتب، مشيرًا إلى أنه كان مدرسة كبيرة في عالم الفن، ولكن يتعلم منه ومن أعماله الفنية، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

وكان جميل راتب وافته المنية يوم الأربعاء الماضى عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وشيعت جنازته أول أمس من مسجد الأزهر.

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