مادلين طبر: جميل راتب أحد أمراء الفن

حرصت الفنانة مادلين طبر، على المشاركة في عزاء الفنان القدير الراحل جميل راتب، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بمشاركة عدد من نجوم الفن.



وقالت مادلين طبر في لقاء بكاميرا "صدى البلد" إنها حرصت على حضور عزاء جميل راتب لأنه قامة فنية كبيرة والفنانين هم عائلته، مشيرة إلى أن عدد من الفنانين تغيبوا عن الحضور نظرًا لتواجدهم بالمصايف والمهرجانات الفنية.



وأضافت مادلين طبر قائلة، جميل راتب كان أمير من أمراء الفن، ولم يكن مثل باقي جيله من الفنانين مشيرة إلى أن كثيرًا من النجوم الكبار كانوا يحاولون سرقة الكادر من الفنان الذي أمامهم، وهذا ما لم يكن يفعله جميل راتب، الذي كان يترك المساحة للفنان الذي أمامه.



وكان جميل راتب وافته المنية يوم الأربعاء الماضى عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وشيعت جنازته أول أمس من مسجد الأزهر.