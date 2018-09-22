عرض فيلم عن الأزمة السورية بالجونة السينمائى.. اليوم

يعرض اليوم السبت 22 سبتمبر ضمن فعاليات مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائى الفيلم السوري "عندما أضعت ظلي" بقاعة أوديماكس.



الفيلم الحاصل على جائزة أفضل عمل فني أول لمخرجته سؤدد كنعان بمهرجان فينيسيا، يرصد جانبا شديد المأساة لـمرأة سورية "سناء" ليس لديها أي اهتمامات سياسية فهي تهتم بطفلها ذو الـ9 سنوات، وزوج غائب يعمل في السعودية، لكنها تخرج بحثا عن أسطوانة غاز بعد أزمة شديدة تصيب مدينتها، وفي الطريق الممتد والبعيد عن منزلها تمر بأشخاص فقدوا ظلالهم وبقبور في الحدائق وأشجار زيتون محروقة.



مواقف صعبة تعيشها الأم التي تعمل صيدلانية، ورصد لتفاصيل من المعاناة السورية اليومية والقتل الوحشي والاتهامات بغياب الضمير وانتشار الجشع، ونقص الطعام والأدوية والأخلاق أيضا، ومشاهد لآثار الحرب والدمار، وحفر القبور بجانب المنازل لدفن الضحايا من الثوار.

