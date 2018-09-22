طريقة سهلة لعمل شوربة دجاج بالمشروم والكريمة

يشعر الكثير من الأشخاص بالملل من تكرار وجبات الطعام وتبحث ربة المنزل عن كل ما هو جديد ومفيد لأسرتها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء السيدات عشاق التجديد والبعد عن الروتين عليك بتحضير شوربة دجاج بالمشروم والكريمة ،على طريقة الشيف أميرة شنب.



المقادير:

صدور دجاج مسلوقة مرقة كريمة مشروم بصل مفروم زبدة ملح فلفل ريحان طازج.



طريقة التحضير:

* زبدة ودجاج في طاسة على النار.



* يضاف البصل المفروم والمشروم ويقلب جيدا



* تضاف الكريمة والمرقة وماء وتترك لتغلي



* تتبل بملح وفلفل ويضاف إليها الريحان الطازج المفروم



* تقدم ساخنة.