ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة سهلة لعمل شوربة دجاج بالمشروم والكريمة

السبت 22/سبتمبر/2018 - 03:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يشعر الكثير من الأشخاص بالملل من تكرار وجبات الطعام وتبحث ربة المنزل عن كل ما هو جديد ومفيد لأسرتها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء السيدات عشاق التجديد والبعد عن الروتين عليك بتحضير شوربة دجاج بالمشروم والكريمة ،على طريقة الشيف أميرة شنب.

المقادير:
صدور دجاج مسلوقة مرقة كريمة مشروم بصل مفروم زبدة ملح فلفل ريحان طازج.

طريقة التحضير:
* زبدة ودجاج في طاسة على النار.

* يضاف البصل المفروم والمشروم ويقلب جيدا

* تضاف الكريمة والمرقة وماء وتترك لتغلي

* تتبل بملح وفلفل ويضاف إليها الريحان الطازج المفروم

* تقدم ساخنة.

ترشيحاتنا

محجبة تحرج الأمير هاري أمام الكاميرات.. فيديو

عبدالحفيظ:الخطيب رئيس المنظومة الكروية الاعظم في إفريقيا..فيديو

وفاق سطيف يطيح بالوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا

بشرى: باتريك ديمبسي يصل مهرجان الجونة السينمائي

فتحي سرور وفريد الديب في عزاء شقيق رئيس حزب الوفد.. صور

وزراء حكومة ماي ينقلبون عليها بسبب البريكاست

حمدى رزق: مبادرة مصر خالية من العشوائيات الخطرة تؤتي ثمارها

مبروك عطية ينصح الأزواج باتباع طريقة خاصة للتعبير عن الحب.. فيديو

شاهد أول تعليق من علاء مبارك عقب الإفراج عنه على ذمة قضية التلاعب بالبورصة

مجلس الأمن يعتمد قرارا أمريكيا لمحاسبة قوات حفظ السلام الأممية

30 صورة من عرض يوم الدين بمهرجان الجونة السينمائي

صحيفة أمريكية: لهذا السبب يجب إعادة تمثال الحرية إلى مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد..20 صورة تكشف تفاصيل جديدة في ترميم ضريح زين العابدين الأثري

شخص في زى الأزهر يثير الجدل بمهرجان الجونة السينمائي.. صور

وزيرة السياحة ونجوم الفن في العرض الخاص لـ يوم الدين بـ الجونة السينمائي..صور

قرية أبو زعبل تغرق في الصرف الصحي ..صور

شيرى عادل ومحمد أبو داوود في عزاء جميل راتب..فيديو وصور

فيديو

عبدالحفيظ:الخطيب رئيس المنظومة الكروية الاعظم في إفريقيا..فيديو
فى أقل من نص ساعة حضري بفتيك وطبق السوتيه بهذه الطريقة
مانويل جوزيه: عبدالله السعيد لا يشبه تريكة أو بركات ..فيديو
طريقة سهلة لعمل شوربة دجاج بالمشروم والكريمة
أستاذة باطنة: المصريون أكثر شعوب العالم إصابة بالسكري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟