متى تخرج أمريكا من أفغانستان؟ مصير الأفغان مرهون بقرار من ترامب.. خبراء: الحرب تكلف واشنطن ملايين الأرواح والأموال.. طالبان تكشر عن أنيابها.. والعد التنازلي يبدأ بعد انتخابات التجديد النصفي

بعد تصريحات ترامب عن بوش وأوباما.. هل تخرج أمريكا من أفغانستان؟

"نيوزويك" الأمريكية: البيت الأبيض رفض الكشف عن خطط ترامب بشأن الملف الأفغاني

خبراء يؤكدون: الحرب تكلف واشنطن ملايين الأرواح والأموال.. وطالبان تكشر عن أنيابها

منذ أيام، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع موقع "ذا هيل" الإخباري والمتخصص في نقل أخبار الكونجرس، بأن أسوأ خطأ في تاريخ الولايات المتحدة كان قرار الرئيس الأسبق جورج بوش الابن بغزو العراق وأفغانستان في العقد الماضي، مشيرًا إلى أن جسامة هذا الخطأ تفوق أخطاء أخرى مثل الحرب الأهلية الأمريكية بين عامي 1861 و 1865.وفي عام 2009، أكد الخبير العسكري الأمريكي، توماس جونسون، أن مسألة التدخل الأمريكي في أفغانستان سيكون لها عواقب كارثية خاصة مع تعاظم نفوذ حركة طالبان الإرهابية هناك وهو الأمر الذي يقوض أي احتمالية بسحب واشنطن لقواتها العسكرية من الأراضي الأفغانية، متوقعًا أن كابول ستدمر نهائيًا بحلول عام 2012 إذا لم يغير أوباما من استراتيجيته هناك.مجلة "نيوزويك" الأمريكية نشرت، مساء أمس الجمعة، تقريرًا مطولًا بعنوان "خروج ترامب من أفغانستان سيكون له عواقب كارثة في ظل تزايد نفوذ طالبان"، استعرضت فيه السيناريوهات المحتملة لقرار الرئيس الأمريكي بسحب التواجد العسكري لبلاده من الأراضي الأفغانية بصورة نهائية.أشارت المجلة إلى أنه في عام 2015 أعلنت واشنطن خفض عدد القوات العسكرية المتواجدة في أفغانستان، وهو ما جعل العالم الدولي يقف حائرًا أمام مصير هذا البلد الذي أنهكته الحروب منذ خمسينات القرن الماضي، إلا أن "نيوزويك" نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن هناك احتمالية كبيرة بأن ترامب لن يسحب القوات الأمريكية من الأراضي الأفغانية.وتقول "نيويوزك" إن البيت الأبيض وإدارة ترامب رفضت أكثر من مرة الإدلاء بأي تصريح لها يكشف عن نوايا وخطط الرئيس بشأن الملف الأفغاني، ولكن إن صح تصريح المصدر فستكون عواقبه كارثية، وهو الأمر الذي حذر منه بوب وودوارد، الصحفي الأمريكي المخضرم والذي فجر فضيحة "ووترجيت" التي أطاحت بالرئيس الأسبق، ريتشارد نيكسون، في كتابه "الخوف" الذي أثار زوبعة سياسية في الآونة الأخيرة.يقول الكتاب إن مستشار الأمن القومي السابق لترامب، هيربرت ماكماستر، اقترح في صيف 2017، على الرئيس سحب القوات العسكرية من أفغانستان، ليرد الأخير بعبارات غاضبة قائلًا: "ماذا يفعلون هناك بحق الجحيم؟!"، ليقوم الأخير على الفور بالتأكيد لمساعده السابق، روب بورتر، أن على واشنطن أن تسحب قواتها من هناك فورًا.ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ستشهد يوم 7 أكتوبر المقبل، الذكرى الـ17 لتدخلها عسكريًا في أفغانستان، وهي أطول حرب خاضها الجيش الأمريكي في تاريخه رغم أنها لم تخلف ضحايا أمريكيين على غرار حرب فيتنام التي أسفرت عن مقتل حوالي 58 ألف جندي، ومع ذلك فإن حرب أفغانستان هي الأكثر تكلفة في تاريخ حروب واشنطن.وبحسب "نيوزويك" فإن الولايات المتحدة تنفق أكثر من 50 مليار دولار سنويًا على العمليات العسكرية في أفغانستان، في حين يقدر البعض أن التكلفة الشاملة للتدخل العسكري الأمريكي هناك منذ بدايته وصلت إلى 1.07 تريليون دولار، وهو رقم أقل بكثير من الذي أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".هذا بالطبع ناهيك عن أعداد الأمريكيين الذي شاركوا في عمليات عسكرية بالشرق الأوسط، والذين وصل عددهم وفقًا لدراسة حديثة أجرتها مؤسسة "راند" الأمريكية، إلى أكثر من 2.77 مليون شخص وذلك منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، منهم أكثر من 2300 شخص لقوا حتفهم في أفغانستان، وحوالي 20 ألف أصيبوا أثناء أداء خدمتهم، ومالا يقل عن 970 ألف شخص لديهم إعاقات مختلفة ومتراوحة ما بين البسيطة والخطيرة.بالتأكيد لم يختلف الأمر بالنسبة للشعب الأفغاني، بحلول منتصف 2016، وصل إجمالي القتلى الذين يعيشون في مقر العمليات العسكرية بين واشنطن وحركة طالبان، إلى 3 آلاف قتيل، بينما بلغ أعداد المصابين نحو 180 ألف شخص.وبعد أن حررت الولايات المتحدة-بجهود وكالة الاستخبارات المركزية CIA-كابول من طالبان منذ 17 عاما، تعيش واشنطن حلم إحضار السلام والديمقراطية إلى أفغانستان، لكن سرعان ما أدرك العالم مدى زيف هذا الحلم، بحلول عام 2017 بدا من الواضح أن هدفها الحقيقي هو إدخال الإرهابيين في محادثات سلام مع حكومة الرئيس أشرف غني، وبعد مرور عام تبين أن تلك الاستراتيجية باءت بفشلٍ شديد.بيد أن طالبان وبفضل نفوذها المتنامي داخل البلاد وعودتها إلى العاصمة كابول مرة أخرى وتنفيذ هجمات انتحارية هناك وشعبية غني المتنامية، سيكون لها اليد العليا في محادثات السلام التي من المقرر انعقادها يوم 4 ديسمبر المقبل برعاية روسية، حيث ستطلب انسحاب كامل للولايات المتحدة من البلاد قبل الدخول أصلا في أي مفاوضات والحديث عن أي تقاسم للسلطة مع الحكومة.ونقلت "نيوزويك" عن الخبير في شئون الشرق الأوسط والتنظيمات الإرهابية، توماس يوسكلي، قوله إن وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية تحاولان التفاوض مع طالبان وذلك كمحاولة لحفظ ماء وجه الولايات المتحدة، مضيفًا: "إن واشنطن تريد للعالم أن يرى أن طالبان ترغب في مغادرة القوات الأمريكية من البلاد، وأن لا تغادر واشنطن من تلقاء نفسها".وأشارت المجلة إلى أن كل هذه الأمور جعلت ترامب يرى أن التدخل الأمريكي في أفغانستان أصبح "قضية خاسرة"، في حين تحدثت بعض التقارير عن أن الرئيس بصدد الإعلان عن جدول زمني للانسحاب بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل على أن يتم ذلك بشكل نهائي بحلول عام 2020، وذلك على الرغم من عدم وجود أي مؤشر على زيادة أعداد القوات هناك أو سحبها بشكل سريع.وأوضحت "نيوزويك" أنه يجب الأخذ في الاعتبار صعوبة التنبؤ بقرارت ترامب، ونقلت عن أحد ضباط الاستخبارات الأمريكية، والذي رفض الكشف عن هويته، قوله إن ترامب كان سيعلن انسحاب القوات من أفغانستان العام الماضي، لكنه غير رأيه بشكل غير متوقع وأعلن زيادة أعداد القوات هناك.