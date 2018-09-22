رامي صبري ومصطفى حجاج يشعلان زفاف محمود جلال وصفاء الأبيض..صور

حرص عدد كبير من رجال القضاء علي مشاركة المستشار جلال عبد اللطيف رئيس محكمة جنايات الجيزة الإحتفال بزفاف نجله الكاتب الصحفي "محمود جلال علي "صفاء الأبيض" كريمة رجل الأعمال عمر الأبيض، وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.





كان ضمن الحضور المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع والمستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف والمستشار محمد سيد علي مساعد وزير العدل لصندوق الخدمات الصحية والمستشار طارق العقاد مساعد وزير العدل الإدارات القانونية والمستشار محمود عبد الحميد عضو الهيئة العليا للانتخابات والمستشار نبيل السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة والمستشار محمود عبد العزيز رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حمادة الصاوي شقيق العريس محمد جلال المستشار القانوني بالبنك الأهلي والمستشار أحمد طلبة والفنان، بالإضافة إلى الفنان محمد ثروت وعدد كبير من الصحفيين في مقدمتهم الكاتبة الصحفية آمال عثمان مدير تحرير الأخبار ولفيف من أصدقاء العريس من الصحفيين.



