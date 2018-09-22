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فن

ممثل تركي يكشف عن تخفيض أجور الفنانين بسبب الأزمة المالية

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:01 ص
صدى البلد
أحمد البهى
كشف الممثل التركى التان دوزيتان عن حقيقة تخفيض عدد من الفنانين الأتراك أجورهم بسبب الأزمة المالية التى ضربت البلاد فى الآونة الأخيرة.

أكد "التان " أنه بشكل شخصي قام بتخفيض أجره بسبب الأزمة المالية التى تتعرض لها البلاد، مؤكدًا أن عددا كبيرا كبار الفنانين أضطروا إلى هذا الأمر حتى تتمكن شريحة العمال من إيجاد عمل، خاصة أن فى حال ارتفاع تكلفة الأعمال سيضطر المنتجون إلى وقف التصوير.

وتابع "التان" فى تصريحات لعدد من الصحفيين الأتراك، أن كبار الفنانين من واجبهم أن يفعلوا ذلك، خاصة مع تاثر عدد كبير منهم بالأزمة.

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