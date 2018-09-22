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اقتصاد

12.96 مليون دولار زيادات رؤوس أموال شركات القطاع الخدمي بالمناطق الحرة

السبت 22/سبتمبر/2018 - 03:39 ص
صدى البلد
علياء فوزى و محمد يحيى
أعلن التقرير المالي السنوي الذي أصدرته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن العام المالي 2017/2018 أن القطاع الخدمى استحوذ على النصيب الأكبر من زيادة رؤوس اموال الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة.

أشار التقرير ، إلى نحو 4 شركات تعمل فى القطاع الخدمى شهدت زيادات فى رؤوس الأموال بقيمة 12.96 مليون دولار خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو 2018 ، يليه القطاع السياحى بعدد شركة واحدة باجمالى تدفقات فى رؤوس الأموال بنحو 2.46 مليون دولار و شركة واحدة تعمل فى الاستثمارات الصناعية شهدت زيادة قدرها 600 ألف دولار .

أضاف التقرير ،أن إجمالي الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة التى شهدت زيادة فى رؤوس اموالها خلال العام السابق نحو 6 شركات باجمالى 16.02 مليون دولار تتوزع كالاتى : المنطقة الحرة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر بعدد 3 شركات باجمالى 12.21 مليون دولار، تليه المنطقة الحرة العامة بالسويس بشركة واحدة بزيادة قدرها 2.36 مليون دولار ، واخير المنطقة الحرة بالاسكندرية بعدد شركتين بنحو 1.35 مليون دولار .

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