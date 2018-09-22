ترامب يستعد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد فنزويلا قريبا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تستعد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد دولة فنزويلا ونظام الرئيس نيكولاس مادورو، وذلك خلال الأيام المقبلة.



وقال بومبيو في لقاء مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أمس الجمعة: "سترون خلال الأيام المقبلة سلسلة من الإجراءات التي تواصل زيادة مستوى الضغط على القيادة الفنزويلية التي تعمل بشكل مباشر ضد ما يحقق أفضل مصلحة للشعب الفنزويلي".



وأضاف: "نحن مصممون على ضمان حصول الشعب الفنزويلي على كلمته"، وذلك دون الكشف عن تفاصيل هذه الإجراءات.



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، العام الماضي، عقوبات تحظر تداول الديون والأسهم الجديدة التي أصدرتها الحكومة الفنزويلية وشركة النفط الفنزويلية، كما فرضت عدة جولات من العقوبات على المسئولين الحكوميين ومن بينهم مادورو.