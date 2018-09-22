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محافظات

بدء أول أيام الدراسة في 274 مدرسة بكفر الشيخ.. صور

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
محمود زيدان
أدى آلاف الطلاب في 274 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، تحية العلم المصري، وأعقبه ترديد النشيد الوطني والأغاني الوطنية المتعددة في أول يوم دراسي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

وبدأت الدراسة اليوم، في 274 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، منهم 149 مدرسة ابتدائية، و91 مدرسة إعدادية، و5 مدارس ثانوية، و5 مدارس زراعية، و5 مدارس صناعية، و19 مدرسة تجارية.

وشهدت الإذاعة المدرسية، تهنئة مديري المدارس للطلاب بالعام الدراسي الجديد، وإسداء النصح لهم بالحضور للمدرسة وأن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة في ظل حرص وزير التربية والتعليم على تطوير التعليم.
بدء أول أيام الدراسة في 274 مدرسة بكفر الشيخ.. صور
بدء أول أيام الدراسة في 274 مدرسة بكفر الشيخ.. صور
بدء أول أيام الدراسة في 274 مدرسة بكفر الشيخ.. صور

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