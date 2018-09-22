سعر الحديد اليوم الخميس 22 سبتمبر 2018

استقرت أسعار الحديد بالأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم، السبت الموافق 22 سبتمبر 2018، وتراوح سعر "حديد عز" بين 12 ألفًا و330 جنيها و12 ألفا و350 جنيها للطن.



وبلغ سعر طن حديد "بشاي" 12 ألفًا و250 جنيها للطن، أما حديد "المصريين" فتراوح بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن و12 ألفًا و250 جنيها للطن، و"الجيوشي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.



ووصل سعر حديد "مصر ستيل" من 12 ألفًا و220 جنيهًا للطن إلى 12 ألفًا 250 جنيهًا، و"العتال" من 12 ألفًا و200 جنيهًا للطن، إلى 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، وحديد "المراكبي" من 12 ألفًا و200 جنيه للطن إلى 12 ألفًا 250 جنيهًا، وبلغ سعر طن حديد "عطية" من 12 ألفًا و200 جنيه للطن إلى 12 ألفًا 250 جنيهًا، و"العشري" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.