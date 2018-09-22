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جزيرة العناكب.. استولت بشباكها على 300 متر من شواطئ اليونان

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:46 ص
جزيرة العناكب اليونانية
جزيرة العناكب اليونانية
أماني إبراهيم
استولت العناكب على بلدة أيتوليكو اليونانية، وغزلت خيوطها التي امتدت كشبكة طولها 300 متر على طول شواطئها، وتعد هذه المرة هي الأولى التي يظهر فيها عدد غير معتاد من حشرات في مكان واحد، حتى أنها منعت البشر من اجتياز الشباك التي نسجتها.

وساهمت الأشجار والنباتات والصخور، والعدد الكبير غير المعتاد من العناكب على نسج الشباك بهذا الشكل، وأيضا الطقس الدافئ ووجود عدد كبير من البعوض يعتبران السبب في تزاوج العناكب بهذا الشكل، وازدياد تجمع العنكبوت، وفقًا لـ"daily mail".

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة غير مألوفة إلى حد كبير، إلا أن الخبراء يقولون إنه ليس هناك ما يدعو للقلق لأن العناكب سوف تهلك قريبا وتتلاشى الشبكة بشكل طبيعي.

كان سكان المدينة المحاصرة يتواجدون على شواطئ الجزيرة باستمرار ولم يلحظوا وجود العناكب، حتى لاحظوا هجوم أسراب من البعوض على الجزيرة، وبعدها بدأت العناكب في الظهور بهذا الشكل، ويعتقدوا أن أسراب البعوض التي ماتت على الجزيرة كانت غذاءً للعناكب التي انتشرت في غضون أيام وحاصرت الشاطئ.

يوجد آلاف الأنواع من العناكب، ونوع العناكب الذي انتشر غير مألوف ويسمى "تيتراجناثا"، له أجسام طويلة وممتدة، وهذه العناكب شائعة في جميع أنحاء العالم وغالبا ما تبني شبكاتها بالقرب من المياه.
جزيرة العناكب اليونانية جزيرة العناكب اليونانية
جزيرة العناكب اليونانية جزيرة العناكب اليونانية
جزيرة العناكب اليونانية جزيرة العناكب اليونانية
جزيرة العناكب اليونانية جزيرة العناكب اليونانية
جزيرة العناكب اليونانية جزيرة العناكب اليونانية
جزيرة العناكب اليونانية جزيرة العناكب اليونانية

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