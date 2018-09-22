سعر الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 22 سبتمبر 2018

استقرت أسعار الخضراوات خلال تعاملات اليوم، السبت 22 سبتمبر 2018، بسوق العبور، وسجلت الطماطم 4.75 جنيه للكيلو، والبطاطس 6.60 جنيه للكيلو، والكوسة 7.50 جنيه للكيلو، والخيار الصوب 8 جنيهات، والخيار البلدي 5.50 جنيه.



وبلغ سعر البصل 3.50 جنيه للكيلو، والكُرات 3 جنيهات للكيلو، والملوخية 2 جنيه، والفاصوليا 25 جنيها، والبامية 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.50 جنيه للكيلو، والباذنجان الأبيض 4.50 جنيه، والباذنجان البلدي 2.50 جنيه للكيلو.



وبلغ سعر الفلفل الرومي البلدي 6 جنيهات، والفلفل الحامي بلدي 5 جنيهات، والفلفل الألوان 25 جنيها، والجزر 5 جنيهات، والثوم 12 جنيها.



كما استقرت أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم، فبلغ البرتقال البلدي 2.50 جنيه للكيلو، وسعر الكنتالوب 8 جنيهات للكيلو، وسجلت المانجو العويسي 23 جنيها، والمانجو الزبدية 16 جنيها.



وترواح سعر العنب البناتي الأصفر بين 8 و12 جنيها، والأحمر تراوح بين 8 و10 جنيهات، وبلغ سعر التفاح الأمريكي 30 جنيها للكيلو، والتين البرشومي 12 جنيها، والجوافة 10 جنيهات، والرمان 9 جنيهات.