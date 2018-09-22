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اقتصاد

الإسكان: قطعة أرض لإقامة مدرسة متكاملة بالمنصورة الجديدة ومجمع سكني بأكتوبر

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
امنة عبد العظيم
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 120200.67م2 بمركز الخدمات الرئيسي بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، لإقامة مدرسة متكاملة، بنظام البيع بالأسعار المعمول بها حاليًا للنشاط، وطبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، وبالاشتراطات البنائية التالية: "30% نسبة بنائية - ارتفاع: أرضي + دورين – ردود 6 م من جميع الجهات"، بشرط قيام الشركة بتقديم واستيفاء الملاءة المالية التى تثبت قدرتها على إقامة المشروع قبل التعاقد، على أن يتم سداد 25% مقدما، ويسدد الباقى على أقساط سنوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد، وفي حالة زيادة المدة عن ذلك يتم سداد الأقساط محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وبحد أقصى 7 سنوات، وفي جميع الأحوال تطبق القواعد المُتبعة في الهيئة في هذا الشأن فيما لم يرد ذكره.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية: "وافق مجلس الإدارة على تخصيص قطعة الأرض رقم 6 بمساحة 18.18 فدان بمنطقة جنوب الأحياء السكنية بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مشروع عمراني متكامل، لصالح شركة المنارة للتنمية العمرانية، بنظام البيع بالأسعار المعمول بها للنشاط بالهيئة، وطبقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، على أن يتم سداد كامل ثمن الأرض بالدولار الأمريكي بتحويلات بنكية من خارج البلاد بشرط التزام الشركة بالتعهدات المقدمة، ومنها، زيادة رأس المال المُصدر ليصبح في حدود رأس المال المُرخص بمبلغ 200 مليون جنيه، وسداده في خلال العام الأول والثاني من مدة المشروع، على أن تلتزم الشركة بتقديم دراسة جدوى من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة قبل صدور القرار الوزاري".

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص الوحدتين "1، 4" بالعمارة رقم 215 بالمجاورة الثانية بالتجمع الأول، والوحدات رقم 1 بالعمارات "30، 32، 33" مستقبل "2" بالتجمع الثالث، بمدينة القاهرة الجديدة، لمصلحة الضرائب العقارية، لاستخدامها كمقرات لتحصيل الضريبة العقارية بنظام نقل الأصول.

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على استمرار العمل بقيمة مقابل الانتفاع للمقابر الجاهزة السابق اعتمادها بجلسة اللجنة العقارية الرئيسية رقم 77 بتاريخ 12/10/2017 بمدينة برج العرب الجديدة، للمقيمين بالمدينة بذات القيمة المحددة، ويتم الالتزام بأحكام قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحتة التنفيذية مع استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

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