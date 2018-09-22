إيمان الشريف تحضر عرض فيلمها ولدي في الجونة

عبرت المطربة والممثلة التونسية إيمان الشريف عن سعادتها بعرض فيلمها ولدي أمس ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للدورة الثانية لمهرجان الجون.



وكان الفيلم قد عرض بحضور منتجته درة أبوشوشة وإيمان الشريف ومخرجه محمد بن عطية.



وأشادت ايمان بالمخرج بن عطية الذي سبق له الحصول على جائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين الدولي قبل ثلاث سنوات.



وكشفت إيمان عن تفاصيل الفيلم فأشارت إلى أنه يُعنى بقيمة العائلة واهتمام الآباء بالأبناء.



وعن تفاصيل الشخصية التي تؤديها في الفيلم قالت: أؤدي دور امرأة مقربة جدا من رجل في مجال العمل في الميناء، ويكون الرجل قلقًا على ابنه الذي ما زال ولدًا، ويسعى لتأمين مستقبل جيد له".



وتضيف:" لكن المفاجأة تكون عندما يترك الولد الدراسة ويذهب إلى سورية ما يسبب له ضغطا نفسيا، فأكون أنا الصديقة المقربة منه ليشرح لي كل همومه ومشاكله".



كما وتوجهت بالشكر الخالص للمنتجة درة بوشوشة وقالت:" أشكرها خالص الشكر لأنها أعطتني هذه الفرصة الذهبية لأخوض هذه التجربة السينمائية والدخول لعالم السينما.



ويشارك في الفيلم إلى جانب إيمان الشريف كل من محمد الظريف وزكريا بن عياد ومنى الماجري.