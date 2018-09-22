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تعليم

رئيس جامعة عين شمس: غير مسموح بالعمل السياسي والحزبي داخل الحرم الجامعي

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
ابراهيم الديب و مي شاهين
أكد الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، أنه غير مسموح بالعمل السياسي أو الحزبي داخل الجامعة، موضحًا أنه على الطلاب الالتزام بالزي المناسب للجامعة، حيث لن يسمح لطالب بدخول الجامعة بالشبشب أو الجلابية أو شورت، وكذلك البنات عليهن الالتزام بملابس تناسب الحرم الجامعي.

وشدد رئيس جامعة عين شمس، في تصريحات لـ "صدى البلد"، على "أنه غير مسموح بالتحزبات أو العمل السياسي داخل الجامعة، لأن كل أمر له مكان خاص بممارسته مثل لعبة كرة القدم على سبيل المثال مكانها النادي وليس الشارع أو الجامع، وكذلك ممارسة العمل السياسي أو الحزبي فمكانه الأحزاب والمنابر والمحليات وليس الجامعة".

وأوضح الدكتور عبد الوهاب عزت، "أن دور الجامعة في العمل السياسي هو التعليم، فالسياسة علم والاقتصاد علم، فدور الجامعة تعليم الطلاب وتعريفهم لمفاهيم السياسة والاقتصاد فهذا علم يدرس في الجامعات، أما الممارسة تكون خارج أسوار الجامعة". 

وكانت قد استقبلت جامعة عين شمس، طلابها القدامى والمستجدين بالعام الجامعي 2018 /2019 بالموسيقى العسكرية والأناشيد الوطنية احتفالًا ببدء العام الدراسي الجديد، وذلك من حرم كلية التجارة بالجامعة.

وتزينت الجامعة بالأعلام واللوح الاسترشادية الترحيبية للطلاب، كما شارك طلاب التربية العسكرية والأنشطة الطلابية في أعمال الاستقبال، حيث عزفت الفرقة العسكرية بالنشيد الوطني وتم رفع العلم الجمهوري إيذانًا ببدء العام الجامعي الجديد.

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