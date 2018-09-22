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محافظات

محافظ السويس ونائب وزير الزراعة يطلقان إشارة بدء موسم الصيد

السبت 22/سبتمبر/2018 - 11:04 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
أطلق اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة، إشارة بدء موسم الصيد داخل ميناء الأتكة بالأدبية المطل على خليج السويس، وذلك لمدة شهر بصفة مبدئية.

حضر افتتاح موسم الصيد الذى يبدأ العمل عقب توقف دام لمدة 8 أشهر الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، ومحمد الفقة، رئيس الاتحاد، والدكتور أيمن عمار، رئيس هيئة الثروة السمكية، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، وعدد من القيادات التنفيذية والمحاسب عوض مرزوق، رئيس جمعية سفن الصيد الآلية، وبكرى أبو الحسن، نقيب الصيادين، وقيادات جمعيات أصحاب مراكب الصيد والصيادين وأعضاء نقابة الصيادين، وعدد كبير من أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وقال مرسى أبو الفضل، مدير ميناء الأتكة فى السويس، إن عدد مراكب الصيد التى ستنطلق في موسم الصيد الجديد بلغ نحو 78 مركبا صيد جر، و300 فلوكة صيد، و90 لانشا سيسمح بالعمل للملتزمين بتطبيق التعليمات الخاصة بمراكب الصيد، مضيفًا أنه توجد لجنة من هيئة الثروة السمكية قامت بمراجعة تصاريح مراكب الصيد ووسائل الأمان بالمراكب.

وقال محافظ السويس إن المحافظة اتقفت مع أصحاب المراكب على تخصيص حصة مواطنى السويس لتباع بأسعار مخفضة فى منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية، مؤكدا أن فترة التوقف ستساهم فى انخفاض الأسعار بشكل كبير بسبب زيادة المعروض.

من جانبه، قال طارق فتحى، مدير الثروة السمكية، إن الهيئة قامت بتشكيل لجنة لتفتيش مراكب الصيد للتأكد من استخدام شباك الصيد الواسعة منعا للصيد الجائر والتنبيه على الصيادين بمنع صيد الأسماك الصغيرة حفاظا على الثروة السمكية.
محافظ السويس ونائب وزير الزراعة يطلقان إشارة بدء موسم الصيد
محافظ السويس ونائب وزير الزراعة يطلقان إشارة بدء موسم الصيد

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