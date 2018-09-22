اعتقال أحد منفذي الهجوم الإرهابي بإيران وارتفاع عدد القتلى لـ11.. فيديو

أعلنت قوات الأمن في إيران، عن مقتل إرهابيين اثنين وإصابة ثالث واعتقال رابع من منفذي الاعتداء الإرهابي الذي وقع صباح اليوم، السبت، في مدينة أهواز، واستهدف عرضًا عسكريًا سنويًا؛ أسفر عن مقتل 11 عسكريا، وإصابة 20 آخرين، وفق أنباء رسمية عن تزايد عدد الضحايا.





وعرض التلفزيون الإيراني، لقطات للحادث الذي وقع أثناء استعراض القوات المسلحة الذي جرى صباح اليوم، في مدينة أ هواز، مركز محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران، حيث بادرت خلية إرهابية بإطلاق النار على المواطنين والمشاركين في المراسم، وفقًا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.









ووفقًا لما شاهده مراسل الوكالة، فإن القوات المسلحة استهدفت مسلحين اثنين حاولا إطلاق النار على المنصة، وذلك بعد إطلاقهما الرصاص من أسلحة نارية نحو المواطنين الإيرانيين ممن كانوا يشهدون العرض.