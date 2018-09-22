ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الشربيني: تضاعف معدلات الحركة المرورية بدءا من الغد مع بداية الدراسة ..فيديو

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
أكد الرائد محمد الشربيني، مشرف الغرفة المركزية للإدارة العامة للمرور، وجود سيولة مرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية اليوم، عدا بعض الأحجام المتوسطة على الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين المرج والمتجهة للسلام. 

وأضاف "الشربيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" صباح اليوم، السبت، أن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية على الطرق.

وتوقع مشرف الغرفة المركزية للإدارة العامة للمرور، أن يكون هناك مضاعفة لمعدلات الحركة المرورية بدءًا من الغد، الأحد، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن الإدارة تكثف خدماتها على مداخل ومخارج القاهرة والطريق الدائري بكامل قطاعاته.

وشدد على استمرار منع سير سيارات النقل على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى، والطرق السريعة المؤدية إلى القاهرة وتوجيه إلى الدائري الإقليمي.

ترشيحاتنا

محمد إدريس: مشاركة السيسي بالجمعية العامة للأمم المتحدة الحدث السنوي الأكبر

طريقة تحضير مكرونة بالجبنة للشيف أميرة شنب

منى السيد: نحاكي منظمة اليونسكو من خلال أفكار الشباب بالإمكانيات المتاحة

سعر الذهب اليوم السبت 22 سبتمبر 2018

الشربيني: تضاعف معدلات الحركة المرورية بدءا من الغد مع بداية الدراسة ..فيديو

ترامب يستعد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد فنزويلا قريبا

مطالبات باستقالة رئيس وزراء الهند بسبب صفقة طائرات فرنسية

بث مباشر مباراة الأهلي وحوريا اليوم

العرابي يكشف أهم ملفات الرئيس خلال مشاركته باجتماع الأمم المتحدة

البيئة تصادر حديقة حيوان من مواطنين بالإسكندرية .. صور

فيديو جديد يظهر جثث جنود الحرس الثوري بعد الهجوم على العرض العسكري

الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال تلاميذ الأول الابتدائي بالحلوى في المنيا .. صور

وفد النقل في ألمانيا يبحث الفرص الاستثمارية في المترو والسكك الحديدية.. صور

إطلالة شبابية لسميرة سعيد فى مهرجان الجونة

إطلالة مختلفة للمطربة بوسي في أحدث جلسة تصوير

لحظة وصول واستقبال الرئيس السيسي في نيويورك.. فيديو وصور

فيديو

منى السيد: نحاكي منظمة اليونسكو من خلال أفكار الشباب بالإمكانيات المتاحة
الشربيني: تضاعف معدلات الحركة المرورية بدءا من الغد مع بداية الدراسة ..فيديو
العرابي: نماذج محاكاة المنظمات الدولية تتيح للشباب فرصة المشاركة في بناء الوطن
طريقة تحضير مكرونة بالجبنة للشيف أميرة شنب
محمد إدريس: الرئيس السيسي يلتقي بواشنطن عددا من الشخصيات الأمريكية المؤثرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟