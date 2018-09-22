الشربيني: تضاعف معدلات الحركة المرورية بدءا من الغد مع بداية الدراسة ..فيديو

أكد الرائد محمد الشربيني، مشرف الغرفة المركزية للإدارة العامة للمرور، وجود سيولة مرورية على كافة المحاور والطرق الرئيسية اليوم، عدا بعض الأحجام المتوسطة على الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين المرج والمتجهة للسلام.





وأضاف "الشربيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" صباح اليوم، السبت، أن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية على الطرق.





وتوقع مشرف الغرفة المركزية للإدارة العامة للمرور، أن يكون هناك مضاعفة لمعدلات الحركة المرورية بدءًا من الغد، الأحد، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن الإدارة تكثف خدماتها على مداخل ومخارج القاهرة والطريق الدائري بكامل قطاعاته.





وشدد على استمرار منع سير سيارات النقل على الطريق الدائري وداخل القاهرة الكبرى، والطرق السريعة المؤدية إلى القاهرة وتوجيه إلى الدائري الإقليمي.