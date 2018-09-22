مصرع ربة منزل دهسها القطار في أبوكبير بالشرقية

لقيت ربة منزل مصرعها، دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء عبورها قضبان السكك الحديدية امام قرية كفر نمر التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.



تلقي اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية إخطارًا من، اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقي مركز شرطة أبوكبير بلاغًا بمصرع "أية س.م.ع" 22 عامًا ربة منزل، دهسها القطار أثناء عبورها القضبان أمام قرية كفر نمر بدائرة المركز.



وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات.