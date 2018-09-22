زراعة الوادى الجديد تنتهى من ترخيص 408 حظائر ماشية

أكد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، انه تم الإنتهاء من ترخيص نحو 408 حظائر ماشية بالإضافة الى 7 عنابر ماشية وثلاجة حفظ تمور ، بالإضافة الى الموافقة على إقامة 3 مشروعات محاصيل زراعية ومحطة وقود لأقامتها خارج الكتلة العمرانية فتتطلب موافقة القطاع الزراعى، بجانب الموافقة على إقامة مشروع لتدوير المخلفات الزراعية " الكمبوست " بمركز الداخلة .



وقال المرسى القطاع الزراعى وافق ايضا على إقامة مشروع لأنسجة النخيل وإنتاج فسائل نخيل ذات انواع مختلفة من التمور الجيدة بمركز الداخلة على مساحة 50 فدانا ً وهو الأمر الذى يعزز ويعلى من قيمة تمور المحافظة وإنتاج انواع اخرى جيدة لتسويقها الى الدول المختلفة بجانب البلح السيوى النصف جاف الذى تشتهر به المحافظة.



واضاف ان الإدارات الزراعية على مستوى المراكز الإدارية الخمس، تتلقى طلبات التراخيص للمشروعات الزراعية والحظائر والمشروعات التى تقام خارج الحيز العمرانى لأن الأراضى خارج الحيز العمرانى تتبع هيئة التعمير والتنمية الزراعية ولابد من موافقة القطاع الزراعى ، ويتم إصدار التراخيص فى فترات قليلة لضمان إقامة المشروعات دون عوائق وتحت إطار قانونى .