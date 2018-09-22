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أخبار البلد

اتحاد العمال يشارك في المؤتمر النقابي الأفريقي بالجزائر

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:47 م
صدى البلد
محمود محسن
يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى أعمال الدورة الـ41 للمؤتمر العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية والدورة 21 للمجلس العام للمنظمة الذى يبدأ أعماله غدا بالجزائر لمدة أربعة أيام.

يمثل مصر فى المؤتمر النائب محمد وهب اللـه الأمين العام للاتحاد ونائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية الذى قال بأن المؤتمر الذى يضم وفودا للمنظمات النقابية فى 52 دولة أفريقية إضافة إلى منظمة العمل الدولية سيناقش قضايا العمل والتنمية والسلام الاجتماعى بدول القارة من خلال تقارير تضمن تطوير آليات التوظيف وتوفير العمل اللائق والاستثمار الأمثل للموارد والثروات الطبيعية للمساهمة فى الحد من الفقر والبطالة.

وأضاف أن المؤتمر الذى يستضيفه الاتحاد العام لعمال الجزائر برئاسة عبد المجيد سيدى سعيد سوف يتخلله العديد من ورش العمل والأنشطة المختلفة المتعلقة بالتعاون النقابى فى أفريقيا.

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