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المحافظين يناقش ظاهرة انتحار الشباب وتأثيرها على الأمن القومي.. اليوم

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 06:01 ص
حزب المحافظين
حزب المحافظين
معتز الخصوصى
يعقد حزب المحافظين، اليوم الأحد الساعة السادسة مساءا بمقر الحزب الرئيسي بوسط البلد، ندوة بعنًوان (ظاهرة انتشار انتحار الشباب وتاثيرها علي الامن القومي) بحضور قيادات الحزب وعدد من المختصين.

ويفتح الحزب هذه الظاهرة من كافة الجوانب، الدينية والأمنية والنفسية ، حيث يستضيف الحزب عدد كبير من المختصين يأتي علي رأسهم ، الشيخ صالح محمد عبد الحميد عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف، الدكتور عنتر سيلمان أستاذ الطب النفسي، الدكتورة حنان ابو سكين الباحثة بمركز البحوث الجنائية والاجتماعية، اللواء معز السبكي الخبير الامني.

كما يفتح الحزب خلال الندوة باب النقاش مع الشباب والاجابة عن كافة الأسئلة المطروحة ، بجانب الخروج بتوصيات لمواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير داخل أروقة المجتمع المصري.

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