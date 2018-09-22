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محافظات

وفد من الصحة يزور الفيوم لمتابعة استعدادات حملة فيروس C.. صور

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:38 م
صدى البلد
نبيل أبو السعود
قام منذ قليل وفد من وزارة الصحة بزيارة إلى محافظة الفيوم الان للاطمئنان على الاستعدادات الخاصة بحملة القضاء على فيروس C.

زار الوفد مستشفى طامية ووحدة كفر محفوظ والمركز الطبى بطامية وقام الوفد بمتابعة تدريب مدخلى البيانات بالمركز الطبى واثني الوفد على المدرب وطالبوا بزيادة عدد مدخلى البيانات ، وذلك ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على الفيروس بحلول ٢٠٢٠ .

كان فى استقبال الوفد الدكتورة امال هاشم وكيلة وزارة الصحة بالفيوم والدكتور محمد عبد التواب _مدير الرعاية الاساسية والدكتور محمد رمضان _مدير الادارة الصحية بطامية والدكتور ماجد مصطفى مدير مستشفى طامية , بالاضافة الى التفتيش المالى والادارى بالادارة والمستشفى.
وفد من الصحة يزور الفيوم لمتابعة استعدادات حملة فيروس C.. صور
وفد من الصحة يزور الفيوم لمتابعة استعدادات حملة فيروس C.. صور

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