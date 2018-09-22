ساعة الجامعة تعلن انطلاق العام الدراسي الجديد.. تحية العلم والنشيد الوطني شرط البدء.. والترمس والتمر الهندي والريست الأبرز في الأنشطة الطلابية

رئيس جامعة القاهرة يتناول الترمس مع الطلاب
عين شمس تطلق صافرة بدء العام الدراسي الجامعي بحرم كلية التجارة
ماجد نجم:
عين شمس تطلق صافرة بدء العام الدراسي الجامعي بحرم كلية التجارة
ماجد نجم:
الجامعة تشكل وجدان الشباب المصري وقوة البلاد
أطلقت جامعات القاهرة الكبرى اليوم، السبت، صافرة بدء العام الدراسي الجديد 2018/2019، بأداء تحية النشيد الوطني، ورفع علم الجمهورية، بقيادة رؤساء تلك الجامعات، وبحضور القيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، وزينت الجامعات بالأعلام واللوحات الاسترشادية والترحيبية للطلاب، كما شارك طلاب التربية العسكرية والأنشطة الطلابية في أعمال الاستقبال.
وبدأ العام الدراسي من داخل جامعة عين شمس، حيث استقبلت جامعة عين شمس، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، طلابها القدامى والمستجدين بالعام الجامعي 2018 /2019 بالموسيقى العسكرية والأناشيد الوطنية احتفالًا ببدء العام الدراسي الجديد، وذلك من حرم كلية التجارة بالجامعة، حيث عزفت الفرقة العسكرية بالنشيد الوطني وتم رفع العلم الجمهوري إيذانًا ببدء العام الجامعي الجديد.
وجاء ذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وعمداء ووكلاء مختلف الكليات.
وفي تمام العاشرة صباحًا، نظمت جامعة حلوان حفل استقبال الطلاب للعام الدراسي 2018/ 2019 تحت رعاية وحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ونواب رئيس الجامعه وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين والأسر الطلابية.
وبدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة القرآن الكريم ورفع الدكتور ماجد نجم علم مصر وعلم جامعة حلوان.
وأكد نجم أن الجامعة تشكل وجدان الشباب المصري وقوة البلاد، مشددا على أن العام الجامعي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية، باعتبارها عنصرًا مهمًا في العملية التعليمية، موضحًا أن الجامعة ھي مكان للتواصل والثقافة والعلوم، مهنئًا أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد، متمنيًا أن تتحقق في العام الجديد أهداف العملية التعليمية.
وفي صعيد متصل، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، قرب انتهاء أعمال الصيانة والتجديد لمرافق الجامعة وبنيتها التحتية لتكن جاهزة للاستخدام خلال الأسبوع الأول من الدراسة.
وأضاف نجم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن من أهم المشروعات الخدمية للطلاب والعاملين بالجامعة والتي بدأت الجامعة في تنفيذه مشروع إنشاء مظلة للحماية من حرارة وأشعة الشمس صيفا والأمطار والرياح شتاء.
وتابع رئيس الجامعة أن امتداد المظلة ضخم حيث ستبدأ من البوابة الرئيسية للحرم من أمام شعار الجامعة، وستستمر حتى نهاية الحرم عند كليتي الطب والحاسبات والمعلومات، طولا وعرضا، حتى تغطي مباني الفصول والمعامل ومبنى الامتحانات.
وأردف، أن المشروع يتم تنفيذه على عدة مراحل تنتهي المرحلة الأولى منه يوم الإثنين المقبل، مؤكدا أن الجامعة تعمل على قدم وساق لإنجاز المشروع.
ودقت عقارب الساعة لتعلن تمام الساعة 12 ظهرًا بجامعة القاهرة، حيث افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، العام الجامعي الجديد 2018 /2019، وذلك من خلال رفع العلم الجمهوري، وأداء النشيد الوطني.
وهنأ الخشت طلاب الجامعة من القدامى والمستجدين ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم بعام دراسي موفق ومتميز لهم.
كما أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للأنشطة الطلابية بحفل استقبال الطلاب القدامى والجدد احتفالًا ببدء العام الدراسي الجديد، وذلك بحرم الجامعة÷، وتفاعل رئيس الجامعة مع الطلاب في الجولة التفقدية، وحثهم على المشاركة بالأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن دور الجامعة ليس المدرجات فقط ولكنه التثقيف والتعليم، بالإضافة إلى أن بناء المجتمع يأتي من بناء الطالب الجامعي كليًا وليس علميًا فقط.
وأوضح الخشت أنه خلال الفترة الماضية استعدت إدارة الجامعة بتدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وعلميًا، كما أن هناك موسما ثقافيا تتحدى الجامعة ذاتها من خلاله.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تبدأ العام الدراسي الجديد 2018/2019 بتحية العلم، مؤكدًا أن تحية العلم المصري يعد رمزًا للولاء والانتماء والوطنية، والانتماء لهذا البلد العريق في القدم والحضارة والتاريخ.
وأوضح الخشت أن "تحية العلم أمر وواجب وطني ينبع من داخلنا كتحية نقدمها لوطننا، ولكي نجدد العهد ونجدد الوعد ولاء وحبًا وانتماء لمصر العظيمة".
وتابع: "مصر تسير الآن بقوة نحو تشكيل وتكوين وجدان يليق بها، مصر الآن تعود، مصر الآن تستقر، مصر الآن تتقدم للأمام، الآن نحيي علم جمهورية مصر العربية؛ رمزًا لكل ما تحدثنا عنه من معاني وطنية عظيمة".
كما أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الاستعدادات للعام الجامعي الجديد تعادل إنشاء جامعة جديدة،لافتا إلى أن المرحلة الأولى من التطويرات تضمنت تطوير محيط ومبنى قبة جامعة القاهرة وبرج الساعة،وكذلك تطوير المباني الآثرية لكليتي الآداب والحقوق والحرم الجامعي.
ونوه الخشت، إلى أن الجامعة استعدت للعام الدراسي الجديد 2018/2019، من خلال تدشين 112 برنامجا دراسيا جديدا بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، والدبلومات والماجستير والدكتوراه.
كما تناول الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الترمس والتمر الهندي مع طلاب الجامعة الجدد والقدامى؛ احتفالا ببدء العام الدراسي الجديد بمشاركة العشرات من طلاب الجامعة، وذلك بخيمة الأنشطة الطلابية المقامة اليوم، السبت.
وهزم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مدرب رياضة "الريست" بجامعة القاهرة، خلال حفل استقبال الطلاب الجدد بالعام الجامعي الجديد 2018/2019 الذى أقيم إلى جانب مبنى القبة التاريخي بالجامعة.
وداعب الخشت، طلاب الجامعة الجدد بالدخول فى منافسات معهم فى عدد من الرياضات منها سباق الدراجات ولعبة "البولينج" التى نظم الطلاب محاكاة لها بحفل الاستقبال للطلاب الجدد
أطلقت جامعات القاهرة الكبرى اليوم، السبت، صافرة بدء العام الدراسي الجديد 2018/2019، بأداء تحية النشيد الوطني، ورفع علم الجمهورية، بقيادة رؤساء تلك الجامعات، وبحضور القيادات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس، وزينت الجامعات بالأعلام واللوحات الاسترشادية والترحيبية للطلاب، كما شارك طلاب التربية العسكرية والأنشطة الطلابية في أعمال الاستقبال.
وبدأ العام الدراسي من داخل جامعة عين شمس، حيث استقبلت جامعة عين شمس، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، طلابها القدامى والمستجدين بالعام الجامعي 2018 /2019 بالموسيقى العسكرية والأناشيد الوطنية احتفالًا ببدء العام الدراسي الجديد، وذلك من حرم كلية التجارة بالجامعة، حيث عزفت الفرقة العسكرية بالنشيد الوطني وتم رفع العلم الجمهوري إيذانًا ببدء العام الجامعي الجديد.
وجاء ذلك بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وسمير عبد الناصر أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وعمداء ووكلاء مختلف الكليات.
وفي تمام العاشرة صباحًا، نظمت جامعة حلوان حفل استقبال الطلاب للعام الدراسي 2018/ 2019 تحت رعاية وحضور الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، ونواب رئيس الجامعه وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين والأسر الطلابية.
وبدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم تلاوة القرآن الكريم ورفع الدكتور ماجد نجم علم مصر وعلم جامعة حلوان.
وأكد نجم أن الجامعة تشكل وجدان الشباب المصري وقوة البلاد، مشددا على أن العام الجامعي الجديد سيشهد اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية، باعتبارها عنصرًا مهمًا في العملية التعليمية، موضحًا أن الجامعة ھي مكان للتواصل والثقافة والعلوم، مهنئًا أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الجامعى الجديد، متمنيًا أن تتحقق في العام الجديد أهداف العملية التعليمية.
وفي صعيد متصل، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، قرب انتهاء أعمال الصيانة والتجديد لمرافق الجامعة وبنيتها التحتية لتكن جاهزة للاستخدام خلال الأسبوع الأول من الدراسة.
وأضاف نجم، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن من أهم المشروعات الخدمية للطلاب والعاملين بالجامعة والتي بدأت الجامعة في تنفيذه مشروع إنشاء مظلة للحماية من حرارة وأشعة الشمس صيفا والأمطار والرياح شتاء.
وتابع رئيس الجامعة أن امتداد المظلة ضخم حيث ستبدأ من البوابة الرئيسية للحرم من أمام شعار الجامعة، وستستمر حتى نهاية الحرم عند كليتي الطب والحاسبات والمعلومات، طولا وعرضا، حتى تغطي مباني الفصول والمعامل ومبنى الامتحانات.
وأردف، أن المشروع يتم تنفيذه على عدة مراحل تنتهي المرحلة الأولى منه يوم الإثنين المقبل، مؤكدا أن الجامعة تعمل على قدم وساق لإنجاز المشروع.
ودقت عقارب الساعة لتعلن تمام الساعة 12 ظهرًا بجامعة القاهرة، حيث افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، العام الجامعي الجديد 2018 /2019، وذلك من خلال رفع العلم الجمهوري، وأداء النشيد الوطني.
وهنأ الخشت طلاب الجامعة من القدامى والمستجدين ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم بعام دراسي موفق ومتميز لهم.
كما أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للأنشطة الطلابية بحفل استقبال الطلاب القدامى والجدد احتفالًا ببدء العام الدراسي الجديد، وذلك بحرم الجامعة÷، وتفاعل رئيس الجامعة مع الطلاب في الجولة التفقدية، وحثهم على المشاركة بالأنشطة الطلابية، مؤكدًا أن دور الجامعة ليس المدرجات فقط ولكنه التثقيف والتعليم، بالإضافة إلى أن بناء المجتمع يأتي من بناء الطالب الجامعي كليًا وليس علميًا فقط.
وأوضح الخشت أنه خلال الفترة الماضية استعدت إدارة الجامعة بتدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية رياضيًا وثقافيًا وفنيًا وعلميًا، كما أن هناك موسما ثقافيا تتحدى الجامعة ذاتها من خلاله.
وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تبدأ العام الدراسي الجديد 2018/2019 بتحية العلم، مؤكدًا أن تحية العلم المصري يعد رمزًا للولاء والانتماء والوطنية، والانتماء لهذا البلد العريق في القدم والحضارة والتاريخ.
وأوضح الخشت أن "تحية العلم أمر وواجب وطني ينبع من داخلنا كتحية نقدمها لوطننا، ولكي نجدد العهد ونجدد الوعد ولاء وحبًا وانتماء لمصر العظيمة".
وتابع: "مصر تسير الآن بقوة نحو تشكيل وتكوين وجدان يليق بها، مصر الآن تعود، مصر الآن تستقر، مصر الآن تتقدم للأمام، الآن نحيي علم جمهورية مصر العربية؛ رمزًا لكل ما تحدثنا عنه من معاني وطنية عظيمة".
كما أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الاستعدادات للعام الجامعي الجديد تعادل إنشاء جامعة جديدة،لافتا إلى أن المرحلة الأولى من التطويرات تضمنت تطوير محيط ومبنى قبة جامعة القاهرة وبرج الساعة،وكذلك تطوير المباني الآثرية لكليتي الآداب والحقوق والحرم الجامعي.
ونوه الخشت، إلى أن الجامعة استعدت للعام الدراسي الجديد 2018/2019، من خلال تدشين 112 برنامجا دراسيا جديدا بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، والدبلومات والماجستير والدكتوراه.
كما تناول الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الترمس والتمر الهندي مع طلاب الجامعة الجدد والقدامى؛ احتفالا ببدء العام الدراسي الجديد بمشاركة العشرات من طلاب الجامعة، وذلك بخيمة الأنشطة الطلابية المقامة اليوم، السبت.
وهزم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مدرب رياضة "الريست" بجامعة القاهرة، خلال حفل استقبال الطلاب الجدد بالعام الجامعي الجديد 2018/2019 الذى أقيم إلى جانب مبنى القبة التاريخي بالجامعة.
وداعب الخشت، طلاب الجامعة الجدد بالدخول فى منافسات معهم فى عدد من الرياضات منها سباق الدراجات ولعبة "البولينج" التى نظم الطلاب محاكاة لها بحفل الاستقبال للطلاب الجدد