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المصريين الأحرار يهنئ السعودية بعيدها الوطني

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:48 م
المصريين الأحرار
المصريين الأحرار يهنئ السعودية بعيدها الوطني
أمينة الدسوقى
هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال بعيدها الوطنى.

ووجه حسام رأفت رئيس لجنة الشئون العربية، فى بيان له، التحية الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولى العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة العيد الوطنى للسعودية، متابعا: "كل عام وأرض الحرمين بكل عزة وفخر وأمن وأمان حفظ الله كل أراضيها وأدام على أهلها الخير والرخاء".

كما وجه رأفت، التهنئة لسفير السعودية لدى مصر السفير أسامة نقلي بمناسبة اليوم الوطني للسعودية رقم 88.

وأكد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية وأنهما صمام أمان الأمة العربية والاسلامية، لافتا إلى أن المواقف الدولية والإقليمية تشهد بذلك.

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