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رئيس جامعة الزقازيق يلتقي طلاب الطب ويتفقد معسكر الأنشطة.. صور

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:43 م
صدى البلد
وائل شاهين -محمد الطحاوي
التقى الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق، طلاب كلية الطب، اليوم السبت، بحضور الدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الله عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد المنعم أبوشرخ القائم بأعمال عميد الكلية والدكتور خالد بيومي وكيل الكلية للدراسات العليا والدكتور مجدي جاويش وكيل الكلية لشئون الطلاب، وذلك خلال حفل الاستقبال التي نظمته الكلية حيث تفقد معسكر الأنشطة الطلابية المعد لاستقبال الطلاب الجدد وعرض الأعمال الفنية.

وخلال اللقاء هنأ رئيس الجامعة الحضور بالعام الدراسي الجديد، وقال "إن أي أمة إذا أرادت أن تنهض لابد أن تهتم بشبابها وتحثهم على العلم والعمل والإبداع وتوفر لهم كل سبل الرعاية والاهتمام، وها نحن نلتقي اليوم نستقبل أبنائنا النابهين من الطلاب والطالبات الجدد نحتفي بهم لنؤكد لهم أن الجامعة تضع كل إمكانياتها وطاقاتها من أجلهم".

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن هذا العام يتزامن بدايته مع بداية نظام جديد للدراسة بكلية الطب ليُصبح 5 سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة وعامين امتياز، وصدور القرار الوزاري باعتماد اللائحة الداخلية لطب الزقازيق بنظام الساعات المعتمدة لإعداد جيل جديد من الأطباء قادرا على المنافسة في سوق العمل بما يتواكب مع المستجدات العالمية.

واختتم رئيس الجامعة كلمته مطالبا الطلاب بالمزيد من الجهد والاجتهاد ليس في الدراسة فحسب بل بالمشاركة في الأنشطة الطلابية لتنمية المواهب واكتساب المهارات المختلفة فى مقدمتها مهارات التواصل والاندماج فى المجتمع الطلابى ومتمنيا لهم عامًا دراسيًا كله خير وعطاء وسعادة وهناء.

من جانبه رحّب الدكتور عبدالمنعم أبو شرخ القائم بأعمال عميد كلية الطب بالحضور وبالطلاب، واستعرض مزايا البرنامج الدراسي الجديد بنظام الساعات المعتمدة ومكوناته وكافة الأنشطة التعليمية الخاصة بهذا البرنامج الجديد، وأساليب التدريس والتقويم الجديدة التى سيتم تطبيقها عليهم.
رئيس جامعة الزقازيق يلتقي طلاب الطب ويتفقد معسكر الأنشطة.. صور
رئيس جامعة الزقازيق يلتقي طلاب الطب ويتفقد معسكر الأنشطة.. صور
رئيس جامعة الزقازيق يلتقي طلاب الطب ويتفقد معسكر الأنشطة.. صور

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