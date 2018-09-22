ضبط سكرتير بإحدى مدارس اللغات بطنطا لاختلاسه 60 ألف جنيه

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم من ضيط سكرتير بإحدى المدارس لقيامه بعدم توريد مبالغ مالية قام بتحصيلها من أولياء الأمور واختلاسها لنفسه بنطاق مدينه طنطا تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.



وأفادت التحريات الأمنية لضباط مباحث الاموال العامه، توافر معلومات حول قيام المدعو "هلال.م.م"51 سنه سنة – سكرتير بإحدى مدارس اللغات بطنطا ، ومقيم بالغربية والمٌوكل له تحصيل المصاريف الدراسية من أولياء أمور الطلاب بالمدرسة المُشار إليها بإختلاس مبالغ مالية تتخطى الـ 60 ألف جنيه من إجمالى المبالغ التى قام بتحصيلها من أولياء الأمور، ولم يقم بتوريدها بالحساب الموحد لإدارة شرق طنطا التعليمية والاستيلاء عليها لنفسه.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.