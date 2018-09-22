أهلي2003 يفوز على بيراميدز برباعية في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ٢٠٠٣» فوزًا كبيرًا على فريق بيراميدز بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب مدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية.



وتقدم الاهلي أولًا عن طريق عبد الجواد عبد الرحمن في الدقيقة ١٧، وتعادل بيراميدز في الدقيقة ٢٧،قبل أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة ٥٠ من عمر المباراة.



وعقب الهدف الثانى لبيراميدز تعرض ميدو نبيل لاعب الأهلي للطرد ببطاقة حمراء مباشرة، ليكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين.



واحتسبت ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة ٨٠ من عمر المباراة سددها أحمد داوود بنجاح مسجلا الهدف الثانى، وواصل الأهلي سيطرته على المباراة ويسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين ٨١ و ٨٢ عن طريق كريم عثمان وعبد الرحمن ممدوح، قبل أن يسجل بيراميدز هدفا ثالثا في الدقيقة ٩١، وتنتهى المباراة بفوز الأهلى 4 ـ 3 .



وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الله مصطفى.

الدفاع: مازن أسامة – إبراهيم عبد الحكيم – أحمد داوود – عبد الجواد عبد الرحمن.

الوسط: كريم عثمان – محمد ربيع – ميدو نبيل – عبد الرحمن جمال – محمود حمدي.

الهجوم: محمد سرحان.



وفي الشوط الثاني شارك محمد أسامة ميدو بدلًا من إبراهيم عبد الحكيم، ومحمد وائل بدلًا من محمد ربيع، وعبد الرحمن ممدوح بدلًا من عبد الرحمن جمال.



الأهلى حقق بذلك أول فوز له في الموسم الحالي، ليرفع رصيده إلى ٥ نقاط في جدول ترتيب البطولة.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ عادل مصطفى مديرا فنيا، ويعاونه محمد سمارة، مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر، مدربًا، وبهاء جمال، مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل، إداري الفريق، وماجد هاني، طبيبًا، وأحمد ممدوح محمد، إخصائي العلاج الطبيعي.