تعرفي على الحل الأمثل لرفض طفلك رائحة وطعم اللبن.. فيديو

قدمت الشيف هالة فهمي، خلال حلقتها من برنامج "سفرة وطبلية"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، حلا سريعا بديلا للبن المنفرد في حال مواجهة مشكلة عدم تقبل الاطفال لرائحة اللبن.



وقالت "فهمي"، إن الحل الامثل لمعالجة رفض الاطفال لرائحة اللبن هو وضع رشة من الفانيليا على كوب اللبن يضيع رائحته على الفور، او وضع قطعة من الشيكولاته او اي نوع من الفاكهة لتغيير طعمه في حال رفض الأطفال لطعمه.



وأضافت ان كوب اللبن في الصباح يعتبر مشروبا سحريا به جميع المعادن التي يحتاجها جسم الانسان مضافًا عليه ملعقة من العسل.

