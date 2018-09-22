برلمانى: إهمال الشباب يجعلهم عرضة للأفكار المتطرفة

قال النائب عبد الرازق زنط أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن البرلمان وافق خلال دور الانعقاد السابق على مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة، والتى بدأت الحكومة بالفعل فى تنفيذه من خلال ضخ 50 مليون جنيه لتمويل المشروع، وذلك لتوفير فرص عمل مستقرة وشريفة للشباب.



وتابع زنط فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مبادرة وزارة الإستثمار بشأن توفير تمويل لمشروعات عربات الطعام المتنقلة، تعد بداية فقط لمبادرات أخرى لدعم الشباب، من أجل مستقبل أفضل.



وطالب كافة مؤسسات الدولة من خلال وزارة التضامن وجمعيات رجال الأعمال والمجتمع المدنى، بضرورة المساهمة فى مساعدة الشباب وخاصة فى ظل انعدام الوظائف فى القطاع الحكومى، مؤكدا أن الشباب يمثلون أكثر من 65% من الشعب لذلك وجب تموليهم وإيجاد فرص عمل لهم وإقامة مشروعات صغيرة.



وأشار إلى أن عدم الإهتمام بتلك الفئة وإهمالها يجعلها عرضة للأفكار المتطرفة، والجماعات الإرهابية، فضلا عن دفعهم للهجرة غير الشرعية.