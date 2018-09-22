التضامن: إنقاذ طفل مقيم بمحطة قطار ملوي.. صور

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذ خطة برنامج حماية الاطفال بلامأوي بمتابعة سير العمل في الوحدات المتنقلة المنتشرة في المحافظات العشر التى ينفذ بها البرنامج، واثناء مرور فريق الشارع بمحافظة المنيا فى محطة قطار ملوي وجدوا الطفل ( ح.ك) يفترش الارض بجوار احدى كراسي المحطة.



وعلي الفور، قام الفريق بالتدخل معه للتعرف عليه وبناء علاقه مهنية معه حتى تم جذب الطفل للوحدة المتنقلة لممارسة بعض الانشطة بواسطة اخصائى النشاط بالوحدة ومن ثم قام الاخصائى الاجتماعى باستكمال عمله وكسب ثقته فى الفريق ثم اطلعوه على انشطة وخدمات الفريق والبرنامج وتبين خلال دراسة حالته الاولية ان الابن من مركز ملوي يبلغ من العمر 14 سنة له ٦ اخوات ، والده يعمل فى جمع الكرتون ويجبره على العمل بنظام اليومية فى اعمال مختلفة منذ الصغر والابن سبق له العمل كصبى نجار مسلح وصبى حلاق وصبى حداد وجامع كانز وأنه ترك المنزل اكثر من خمس مرات بسبب التعدى المستمر من الاب والام بالضرب من اجل ان يعمل ويجلب لهم المال.



وعند سؤاله عن رغبته فى العودة للاسرة أفاد بعدم رغبته فى العودة للمنزل فى الوقت الحالى فعرض عليه فريق برنامج الوحدة المتنقله نقله الى دار التربية للبنين بالمنيا مع شرح نظام الدار والامكانيات المتوفرة بها وهو مارحب به الطفل وابدى رغبته فى تعلم حرفة الحدادة داخل ورش الدار.