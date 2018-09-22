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رياضة

ميتروفيتش يسجل رقما قياسيا مميزا في الدوري الإنجليزي.. فيديو

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
عبدالله هشام
سجل ميتروفيتش هدف التعادل لفريق فولهام أمام منافسه واتفورد في المباراة التي أقيمت على ملعب كرافين كوتاج، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف في الدقيقة 78 من عمر اللقاء، ويعرض لكم صدى البلد ارقام ميتروفيتش منذ ظهوره مع فولهام في الدوري [التشامبين شيب + البريميرليج] :-

لعب ميتروفيتش في 26 مباراة منها 24 كأساسي سجل خلالها 17 هدفا منذ أول ظهور له مع فولهام في فبراير 2018 ، أحرز أهدافا أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الإنجليزية .

بهذه النتيجة يصل فولهام الى المركز الخامس عشر مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط ، بينما يحتل واتفورد المركز الرابع مؤقتا برصيد 13 نقطة.

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