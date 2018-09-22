وفد الجيلين الثاني والثالث من المصريين بأستراليا يزور السد العالي

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة لوفد الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بأستراليا، إلى السد العالي ومحطة توليد الكهرباء في أسوان ومشاريع التنمية المحيطة بها، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وفق البروتوكول الموقع بين الوزارتين لربط الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، تماشيا مع رؤية مصر لدمج شبابها في عمليات التنمية المستدامة.



وتأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الذي تنظمه الوزارة لوفد الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بأستراليا، حتى يتعرف الوفد على طبيعة الأوضاع الداخلية في مصر وما يواجهه هذا البلد من تحديات ومخاطر في المرحلة الراهنة.



وشملت الجولة زيارة لموقع السد العالي والاستماع إلى شرح تفصيلي عنه، وزيارة رمز الصداقة المصرية السوفيتية، حيث أكد بعض المهندسين والمسئولين الذين استقبلوا الوفد أن السد العالي يولد كهرباء يتم الاستفادة منها في المشروعات الصناعية ومختلف المصانع التي يتم إقامتها حاليا أو المستهدف إقامتها الفترة المقبلة.



وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بما تم من إنجاز في السد العالي ومساعي الدولة لتطويره، وكافة المشاريع التنموية الأخرى التي بدورها ستسهم في تنشيط هذه المنطقة الحيوية.



وتأتي مثل هذه الزيارات والجولات بهدف ضرورة أن يتعرف المصريون بالخارج على طبيعة الأوضاع الداخلية في المرحلة الراهنة، لذلك تم وضع برنامج للوفد للوقوف على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية وما تتطلع إليه مصر خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن الدعوة إلى التصدي للشائعات والأفكار المغلوطة التي يريد البعض الترويج لها للنيل من سلامة الوطن، من خلال استغلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ونشر ما يتحقق من إنجازات على الأرض، وكذلك التحدث مع أصدقائهم في المجتمع الأسترالي حول ما تواجهه مصر من تحديات على رأسها محاربة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى إقامة تنمية حقيقية في الوقت ذاته.