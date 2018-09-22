ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وفد الجيلين الثاني والثالث من المصريين بأستراليا يزور السد العالي

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:47 م
صدى البلد
سعيد العربي
نظمت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، زيارة لوفد الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بأستراليا، إلى السد العالي ومحطة توليد الكهرباء في أسوان ومشاريع التنمية المحيطة بها، وذلك في إطار التعاون مع وزارة الشباب والرياضة وفق البروتوكول الموقع بين الوزارتين لربط الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، تماشيا مع رؤية مصر لدمج شبابها في عمليات التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار البرنامج الذي تنظمه الوزارة لوفد الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بأستراليا، حتى يتعرف الوفد على طبيعة الأوضاع الداخلية في مصر وما يواجهه هذا البلد من تحديات ومخاطر في المرحلة الراهنة.

وشملت الجولة زيارة لموقع السد العالي والاستماع إلى شرح تفصيلي عنه، وزيارة رمز الصداقة المصرية السوفيتية، حيث أكد بعض المهندسين والمسئولين الذين استقبلوا الوفد أن السد العالي يولد كهرباء يتم الاستفادة منها في المشروعات الصناعية ومختلف المصانع التي يتم إقامتها حاليا أو المستهدف إقامتها الفترة المقبلة.

وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بما تم من إنجاز في السد العالي ومساعي الدولة لتطويره، وكافة المشاريع التنموية الأخرى التي بدورها ستسهم في تنشيط هذه المنطقة الحيوية.

وتأتي مثل هذه الزيارات والجولات بهدف ضرورة أن يتعرف المصريون بالخارج على طبيعة الأوضاع الداخلية في المرحلة الراهنة، لذلك تم وضع برنامج للوفد للوقوف على حجم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية وما تتطلع إليه مصر خلال المرحلة المقبلة، فضلًا عن الدعوة إلى التصدي للشائعات والأفكار المغلوطة التي يريد البعض الترويج لها للنيل من سلامة الوطن، من خلال استغلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ونشر ما يتحقق من إنجازات على الأرض، وكذلك التحدث مع أصدقائهم في المجتمع الأسترالي حول ما تواجهه مصر من تحديات على رأسها محاربة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى إقامة تنمية حقيقية في الوقت ذاته.

ترشيحاتنا

صور إبداعية للفائز بالمركز الأول في بينالي الشباب العربي

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

أغرب حادث سير.. سيارة تطير في الهواء وتصطدم بحائط بالطابق الثاني.. صور

محافظ القاهرة يحيل رئيس حي شبرا للتحقيق بسبب العقار المنهار ..صور

شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار عقار شبرا مصر

شاهد.. استقبال حافل للسيسي فور وصوله مقر إقامته في نيويورك

ارتفاع عدد ضحايا عبارة تنزانيا لـ207 ونجاة شخص واحد

بث مباشر لمباراة ليفربول محمد صلاح أمام ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

القانون لا يحمى المغفلين.. أصل العبارة إيه؟

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث أمام ساوثهامبتون..فيديو

أحمد مكى يكشف سر أغلى من الياقوت

سمير كمونة مديرا فنيا لفريق غزل المحلة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تصفيفات شعر مميزة للنجمات في مهرجان الجونة

نجمات اعتمدن علي إطلالة البنطلون في مهرجان الجونة

بشرى تصف باتريك ديمبسي بالساحر.. صور

البابا تواضروس يزور مدرسة سانت ماري بساوث ريفر.. صور

نجوى فؤاد ونجل فؤاد المهندس يشاركان في جنازة سمير خفاجي .. صور

فيديو

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث أمام ساوثهامبتون..فيديو
الحظ يمنع محمد صلاح من هدف عالمي بالكعب أمام ساوثهامبتون.. فيديو
تعرفي على الحل الأمثل لرفض طفلك رائحة وطعم اللبن.. فيديو
ماتيب يضيف الهدف الثاني لليفربول أمام ساوثهامبتون بمشاركة محمد صلاح.. فيديو
اشتعال النيران فى شجرة بمدرسة سراي القبة الثانوية بنات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟