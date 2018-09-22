ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

تفاصيل إنشاء وزارة الطيران شركة مقاولات لإنهاء مشروعاتها

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:46 م
الفريق يونس المصري
الفريق يونس المصري
نورهان خفاجي
أعلن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، أن وزارة الطيران بصدد إنشاء شركة مقاولات هندسية كشركة تابعة لوزارة الطيران برأسمال 100 مليون جنيه  بمساهمة كل من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والشركة المصرية للمطارات وشركة ميناء القاهرة الجوى وذلك بقيمة 20 مليون جنيه  لكل شركة، وبالشراكة مع شركتى أوراسكوم العقارية وأركريدوم واللتين تعتبرا من أكبر شركات المقاولات بالقطاع الخاص بنسبة مساهمة 20% أى بقيمة 20 مليون جنيه لكل منهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الخاصة بمشروعات قطاع الطيران فى أقرب  وقت مع الحفاظ على تخفيض النفقات وفقًا للخطة التى تنتهجها الوزارة وتستهدف  زيادة الموارد وترشيد النفقات.

وتختص الشركة الجديده بتنفيذ وإستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمنشآت ومبانى الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة وخاصة أعمال التطوير ببعض المطارات المصرية لزيادة الطاقة الإستعابية بها بالإضافة إلى مبنى الأيرمول وإنشاء  وتطوير منطقة الكافيهات والأماكن الترفيهية  وكذا مدينة ايروسيتى" مدينة المطـــار" والتى تولى الوزارة إهتمامًا خاصا بها. 

من جانبه أكد الفريق يونس المصري، أنه يسعى إلى الإستفادة من إمكانيات الشركات التابعة وأوضح أن فكرة إنشاء شركة المقاولات الجديدة بمساهمة هذه الشركات التابعة استهدفت تعظيم التعاون فيما بينهم من خلال تطبيق أساليب وآليات عمل متطورة وموحدة، والتى من شأنها الإرتقاء بمنظومة النقل الجوي وزيادة الإستثمارات بقطاع الطيران من جهه وتنعكس إيجابيًا على زيادة العائد الإقتصادى فى  هذا القطاع الحيوى من جهة أخري.

وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الشركة عملها بتطوير مبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة الدولى  تطويرا كاملا  والمنطقه المحيطه به فى إطار خطة الدولة لتطوير ميناء القاهرة الجوي بشكل عام  وتحويله إلى مطار محورى يواكب أفضل مطارات العالم.

ترشيحاتنا

أول تعليق من المستشار تركي آل شيخ بعد تكريمه من الاتحاد الآسيوي

شاهد.. اللقطات الأولى لانهيار عقار شبرا مصر

حكاية حى الإفرنج.. قطعة أوروبية في قلب مصر.. صور

تعرف على مواعيد مباريات السبت الكروي والقنوات الناقلة

ميرفت أمين ودلال عبد العزيز تشاركان في تشييع جثمان سمير خفاجي .. صور

الشيف هالة فهمي تكشف سر لون عيش التوست في المحلات.. فيديو

الحظ يمنع محمد صلاح من هدف عالمي بالكعب أمام ساوثهامبتون.. فيديو

التعليم توضح حقيقة ذكر القدس كعاصمة لإسرائيل بمنهج التربية الوطنية

أول تعليق لـ بوتين بعد الهجوم الإرهابي على العسكريين في إيران

شهادة تقدير إثيوبية لسفير مصر بأديس أبابا .. تعرف على السبب

تأييد إدراج حسن مالك و55 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية

النائب العام يحيل مسئول المخازن بالشركة المصرية للدواجن واللحوم للجنايات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تصفيفات شعر مميزة للنجمات في مهرجان الجونة

نجمات اعتمدن علي إطلالة البنطلون في مهرجان الجونة

بشرى تصف باتريك ديمبسي بالساحر.. صور

البابا تواضروس يزور مدرسة سانت ماري بساوث ريفر.. صور

نجوى فؤاد ونجل فؤاد المهندس يشاركان في جنازة سمير خفاجي .. صور

فيديو

محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثالث أمام ساوثهامبتون..فيديو
الحظ يمنع محمد صلاح من هدف عالمي بالكعب أمام ساوثهامبتون.. فيديو
تعرفي على الحل الأمثل لرفض طفلك رائحة وطعم اللبن.. فيديو
ماتيب يضيف الهدف الثاني لليفربول أمام ساوثهامبتون بمشاركة محمد صلاح.. فيديو
اشتعال النيران فى شجرة بمدرسة سراي القبة الثانوية بنات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟

توقعاتك لمباراة العودة بين الاهلى وحوريا الغينى فى دوري أبطال إفريقيا ؟