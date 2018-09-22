تفاصيل إنشاء وزارة الطيران شركة مقاولات لإنهاء مشروعاتها

أعلن الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، أن وزارة الطيران بصدد إنشاء شركة مقاولات هندسية كشركة تابعة لوزارة الطيران برأسمال 100 مليون جنيه بمساهمة كل من شركة مصر للطيران للخطوط الجوية والشركة المصرية للمطارات وشركة ميناء القاهرة الجوى وذلك بقيمة 20 مليون جنيه لكل شركة، وبالشراكة مع شركتى أوراسكوم العقارية وأركريدوم واللتين تعتبرا من أكبر شركات المقاولات بالقطاع الخاص بنسبة مساهمة 20% أى بقيمة 20 مليون جنيه لكل منهم.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الخطط والإستراتيجيات الخاصة بمشروعات قطاع الطيران فى أقرب وقت مع الحفاظ على تخفيض النفقات وفقًا للخطة التى تنتهجها الوزارة وتستهدف زيادة الموارد وترشيد النفقات.



وتختص الشركة الجديده بتنفيذ وإستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمنشآت ومبانى الوزارة وهيئاتها وشركاتها التابعة وخاصة أعمال التطوير ببعض المطارات المصرية لزيادة الطاقة الإستعابية بها بالإضافة إلى مبنى الأيرمول وإنشاء وتطوير منطقة الكافيهات والأماكن الترفيهية وكذا مدينة ايروسيتى" مدينة المطـــار" والتى تولى الوزارة إهتمامًا خاصا بها.



من جانبه أكد الفريق يونس المصري، أنه يسعى إلى الإستفادة من إمكانيات الشركات التابعة وأوضح أن فكرة إنشاء شركة المقاولات الجديدة بمساهمة هذه الشركات التابعة استهدفت تعظيم التعاون فيما بينهم من خلال تطبيق أساليب وآليات عمل متطورة وموحدة، والتى من شأنها الإرتقاء بمنظومة النقل الجوي وزيادة الإستثمارات بقطاع الطيران من جهه وتنعكس إيجابيًا على زيادة العائد الإقتصادى فى هذا القطاع الحيوى من جهة أخري.



وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ الشركة عملها بتطوير مبنى الركاب رقم (1) بمطار القاهرة الدولى تطويرا كاملا والمنطقه المحيطه به فى إطار خطة الدولة لتطوير ميناء القاهرة الجوي بشكل عام وتحويله إلى مطار محورى يواكب أفضل مطارات العالم.