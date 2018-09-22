إحالة مدير مستشفى أبو كبير المركزي للتحقيق .. صور

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة مدير مستشفى أبو كبير المركزي ورؤساء أقسام الجودة والمتابعة والتمريض بوحدة حضانات الأطفال بمستشفى أبو كبير المركزي للتحقيق للإهمال والتقاعس في العمل ولعدم متابعة أعمال ومواعيد الصيانة الدورية على الأجهزة الطبية المستخدمة في الوحدة.



جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة لمستشفى أبو كبير المركزي ، حيث تبين للمحافظ أن آخر موعد للتفتيش على الأجهزة لمتابعة أعمال الصيانة كان نهاية العام الماضي مؤكدًا أن أعمال الصيانة تتم بصفة شهرية طبقًا للإشتراطات الصحية وحفاظًا على المرضى بالمستشفى .



وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بمتابعة التحقيق في الواقعة وإعداد تقرير مفصل بما تسفر عنه التحقيقات لإتخاذ اللازم قانونًا ، مضيفا : لن نسمح بتكرار واقعة إهمال وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم وعلى كل منا دورًا يقوم به فهدفنا الحفاظ على أرواح المواطنين وتقدين أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم ، مؤكدًا أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المنشآت الحكومية بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على أوجه القصور وإتخاذ إجراءات رادعة حيال المقصرين.