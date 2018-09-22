بدء الدراسة بكليات الطب والصيدلة والتمريض بجامعة سوهاج

تابع اليوم الدكتور احمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج العملية التعليمية بكليات الطب والصيدلة والتمريض، يصاحبه الدكتور أحمد محمد سليمان عميد كلية العلوم، الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمود المنشاوي عميد كلية الصيدلة، والدكتورة سامية سعيد عميد كلية التمريض .

وتفقد عزيز خلال جولته عدداً من المحاضرات الي جانب اختبارات قبول للطلاب المتقدمين للمعهد الفني التمريض.

وهنّأ رئيس الجامعة الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد، ووجه عددًا من النصائح، من أهمها ضرورة الالتزام والمشاركة في الأنشطة الطلابية لتنمية المهارات واكتساب الخبرات.

وأكد علي تقديم الدعم الكامل للنهوض بالعملية التعليمية.. واستمع رئيس الجامعة خلال جولته إلى المطالب والمشاكل التي يواجهها الطلاب ورد علي استفساراتهم.





وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب أن الجامعة تقدم كل الدعم لكلية الطب، مضيفًا أنه تم توفير 16 قاعة وفصلا تعليميا وصيانة بعض المدرجات لخدمة العملية التعليمية بالكلية، موضحًا أن هذا العام التحق ٤٠٠ طالب وطالبة بالفرقة الاولي يطبق عليهم البرنامج التعليمي الجديد المكون من خمس سنوات وسنتين تدريب امتياز.





وأكد محمود المنشاوي عميد كلية الصيدلة علي انتظام العملية الدراسية من خلال المحاضرات النظرية والسكاشن العملية بمختلف أقسام الكلية، وتم استقبال الفرقة الاولي من خلال أعضاء اتحاد طلاب الكلية ورعاية شباب الكلية وفريق الجوالة، حيث تم عمل زيارة ميدانية لهم بجميع المعامل والمدرجات وتوضيح كافة الأنشطة والخدمات التي تقدمها الكلية لهم، وقال المنشاوي ان كلية الصيدلة استقبلت ٢٤٦ من طلاب الفرقه الاولي بالبرنامج التقليدي و٩٥ طالب ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية .



