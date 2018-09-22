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محافظات

1446 فريقا طبيا بالبحيرة يشاركون في حملة المسح الشامل لفيروس سي

السبت 22/سبتمبر/2018 - 04:46 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
جمالات الدمنهورى
أنهت مديرية الصحة بالبحيرة كافة استعداداتها لحملة المسح الشامل" لفيروس سي والأمراض غير اسارية " والتي ستبدأ في أول أكتوبر وتستمر حتى نهاية نوفمبر 2018 وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على مرض "فيروس سي". 

وأعلن الدكتور وكيل وزارة الصحة بالبحيرة عن تجهيز 408 منشآت صحية لفحص "مرضى فيروس سي" في 16 إدارة صحية بدائرة المحافظة، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف فحص جميع المواطنين بداية من سن 18 سنة فأكثر والبالغ عددهم بمحافظة البحيرة نحو"3،746،420" مواطن من خلال 1446 فريقا طبيا "يشتمل على "طبيب، ممرض، مدخل بيانات" حيث يتم العمل من الساعة الثامنة صباحا بتلك هذه المنشآت الصحية وحتى الثامنة مساء. 

وأكد وكيل صحة البحيرة في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن برنامج حملة "المسح الشامل لفيروس سي" يتضمن الكشف المبكر عن مرض زيادة نسبة السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة"، واكتشاف الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بهذه الأمراض بهدف الحد من مضاعفاته مشيرا إلى عمل الفحوص الطبية والمعملية الخاصة في أماكن الإحالة وصرف العلاج اللازم لها من خلال المراكز المعتمدة من اللجنة القومية "لفيروس سي" بالمحافظة لافتا إلى أن جميع الإجراءات الطبية السابقة تقدم للمواطن مجانا وتتم ببطاقة الرقم القومي. 

يذكر أن الفترة السابقة بالبحيرة، شهدت علاج 100 ألف مريض من مرضى "فيروس سي" من أهالي المحافظة، وقضت على قوائم انتظار داخل المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية المتخصصة وأن محافظة البحيرة هي أولى محافظات الجمهورية في القضاء على قوائم  انتظار فيروس سي.

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