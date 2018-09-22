شاهد .. تصفيفات شعر مميزة للنجمات في مهرجان الجونة

استطاع مصفف الشعر "محمد الصغير" في إبراز عدد من النجمات خلال فعاليات مهرجان السينمائي بدورته الثانية، حيث انه استطاع ان يبرز إطلالات النجمات بالشعر، والمكياج وان يختار لكل فنانة التصفيف والتسريحة المناسبة لشكل الوجه والمكياج وايضا الفستان الخاص بها.



وكانت من أبرز النجمات التي برز الصغير في إبراز إطلالتها، يسرا اللوزي، والتي ظهرت بشعر منسدل وتصفيفة تشبة الفراعنة، وايضا بشري والتي قام بإختيار شعر منسدل، وايضا متلائم مع إطلالتها بشكل كبير، وقد برع ايضا في إبراز إطلالة أنوشكا والتي ظهرت بشعر مرتفع إلى الأعلى، مع مكياج هادئ يبرز رقة ملامحها.



وهناك العديد من النجمات الاخريات التي ظهروا بإطلالة وتصفيفات شعر ناعمة وجميلة للغاية، وابرزهم منة شلبى، ودرة، ونور، ونادية الجندي، وأروى جودة، ومنى زكي، وإليكم صور تبرز جميع إطلالتها الفنانات وتصفيفات الشعر المميزة، والتي برع فيها محمد الصغير والفريق الخاص به.