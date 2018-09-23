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برلمان

برلماني يتقدم بمقترح إنشاء قانون خاص لوزارة السياحة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:01 ص
النائب حسين خاطر
النائب حسين خاطر
القسم السياسي
أكد النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمقترح بقانون بإنشاء قانون خاص لوزارة السياحة، موضحا أنه سيتم مناقشة المقترح داخل اللجنة، ومن ثم إنشاء قانون خاص بوزارة السياحة.

وأوضح خاطر في تصريحات خاصة لـ"صدى ابللد"، أن تشابك الولايات في وزارة السياحة، يعيقها، مطالبا بأن يكون لوزارة السياحة، قانونها الخاص وغير متشابكة مع أي جهات آخرى، ولها حق إصدار التراخيص.

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان إلى أن تداخل الوزارات يعرقل السياحة في مصر، لافتا إلى أن لكل وزارة قوانينها الخاصة، وقد يتعارض مع وزارة السياحة.

وطالب خاطر، أن يكون لوزارة السياحة قانون واحد مع المستثمر، مما سيدفع بتطوير المنظومة السياحية في مصر، موضحا وأن هذا المشروع مازال تحت الدراسة، وسيتم دراستة في اللجنة، ثم عرضه على الجلسة العامة.



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