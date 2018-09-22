المصريين الأحرار: الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لخدمة قضايا المنطقة

قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون لها أهمية خاصة هذا العام حيث من المنتظر أن تعلن مصر موقفها من العديد من القضايا والدولية والإقليمية هذا بالإضافة إلى عدد كبير من اللقاءات الهامة مع رؤساء وزعماء دول العالم.



أضاف فى بيان له اليوم، أن كلمة مصر خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ستشمل مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالمين وجهود مصر فى دعم مكافحة الإرهاب الدولى كما يشمل البيان موقف مصر نحو الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية لدولها الأعضاء.



وأوضح أن مصر لها دورا مؤثرا فى كثير من القضايا العالقة داخل منطقة الشرق الأوسط لعل أبرزها ما يجرى فى فلسطين وسوريا وليبيا وبالتالى فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة حقيقية للتواصل مع جهات وأطراف دولية مختلفة لخدمة قضايا المنطقة.