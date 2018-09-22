الغرفة التجارية: الإقبال على معرض أهلا مدارس غير متوقع

قال خالد مصطفي، أمين عام غرفة تجارة القاهرة، إن معرض "أهلا مدارس" يضم أكثر من 120 شركة، يقومون ببيع مختلف المنتجات الخاصة بأستقبال المدارس، من الحقائب المدرسية، الأحذية، الكراسات والمستلزمات المكتبية، وقد أقترح رئيس الغرفة أنضمام شركات للمواد غذائية، بالتنسيق مع وزارة التموين.



وأوضح خالد خلال لقاء تلفزيوني أذيع علي فضائية أكسترا نيوز، أن المعرض يقع علي مساحة 4000 متر، حتي يستطيع عرض أكبر قدر من المنتجات والبضائع للمواطنين، مؤكدا أن الغرفة كانت حريصة على تنوع المنتجات التي تقدم للطالب.



وأشار إلي أن هناك إقبالا كبيرا على المعرض، علي غير المتوقع، مضيفا أن رئيس الغرفة قد أصدر تعليمات بمد فترة المعرض الزمنية إذا استمر إقبال الجماهير.