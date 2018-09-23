ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم قضاء الصلاة والصوم عن الأب والأم بعد وفاتهما

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه صلاة وصوم ومات فعلى أبنائه أن يقضوا ما عليه من صوم.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال «هل يجوز قضاء الصلاة والصوم عن الأم أو الأب بعد وفاتهما؟»، أن الفقهاء أجازوا قضاء الصوم ولم يجيزوا قضاء الصلاة فيجوز لمن مات أمه وأبوه وهو عليه صيام ان يقضى هذا الصيام.

وأشار إلى أن الأفضل بالنسبة له على مذهب الشافعية أن يخرج كفارة هذا الصيام أما الصلاة فلا يجوز أن يقضيها ولكن يجوز أن يتصدق أو أن يفعل أفعال الخير كلها ويدعو لأمه وأبيه بالرحمة والمغفرة.

ترشيحاتنا

برلماني: مقترح لتعديل سن القبول في الوظائف الحكومية لـ 40 عاما

شاهد.. لحظة الهجوم على العرض العسكري الإيراني وهروب الحرس الثوري

وائل جمعة يكشف كلمة السر في فوز الأهلي على حوريا الغيني.. فيديو

أحمد موسى: دعوات المصريين ساهمت في عودة محمد صلاح للتسجيل .. فيديو

ليس مجرد هدف.. ماذا تعني عودة صلاح للتهديف ؟

شاهد.. سقوط مشجع أهلاوي من مدرجات ملعب السلام ونقله للمستشفي

وليد سليمان يتصدر قائمة هدافي الجيل الحالي بالأهلي في دوري الأبطال

جمهور الأهلي يقتحم ملعب السلام.. فيديو

تعليق هاني حتحوت على وصول الأهلي لنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا..فيديو

شاكيري يخطف الأنظار من محمد صلاح ويحصد لقب رجل مباراة ليفربول وساوثهامبتون

محمد يوسف: الأهلي بمن حضر.. وجاهزون لمباراة نصف النهائي

قرار قبرصى عاجل ضد تركيا بعد احتجازها لسفينة على متنها مصريون

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

اختبار DNA يجمع شمل شقيقين بعد 34 عاما من الانفصال.. صور

فى عيد ميلادها.. إطلالات جريئة لـ ريهام حجاج .. صور

ياسمين علي في ضيافة صدى البلد ..صور

يسرا بإطلالة أنيقة باليوم الثاني لمهرجان الجونة

فيديو

تعليق شريف إكرامي على أفريقيا بتنادي الأهلي.. فيديو
إكرامي: مؤمن زكريا صريح أكثر من عبد الله السعيد.. فيديو
شريف إكرامي يتحدث عن التوريث في الكرة المصرية.. فيديو
عمرو أديب: استضافة نجوم مسلسل رأفت الهجان مقصودة للرد على فيلم الملاك
وائل جمعة: كوليبالي من أفضل التعاقدات الأفريقية في الأهلي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟