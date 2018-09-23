فوزي فتي يعلن نيته الانتقال للجنة الصناعة بالبرلمان

أعلن النائب فوزي فتي، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن نيته للانتقال إلى عضوية لجنة الصناعة، وذلك فى إطار العمل على الملفات التى تهم الشباب فى مجالات الصناعة.



وتابع "فتي" في تصريح لـ"صدى البلد"، أن لجنة الشباب قامت بإصدار كافة القوانين والتشريعات الخاصة بالشباب خلال الأدوار الماضية وعليه فإن اللجنة سيكون دورها القادم متمثل فى متابعة البرامج التقليدية والخدمية للمحافظات من إنشاء مراكز شباب وغيرها،



وأكد النائب أن دور الانعقاد الرابع سيحمل العديد من المفاجآت على مستوى اللجن النوعية.