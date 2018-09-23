المركزي: 1.63 تريليون جنيه حجم التسهيلات الإئتمانية للجهاز المصرفي في يونيو

قال البنك المركزي المصري إن إجمالي التسهيلات الإئتمانية الممنوحة لعملاء البنوك في يونيو الماضي سجلت ارتفاعا إلي 1.63 تريليون جنيه مقابل 1.62تريليون في مايو السابق بزيادة بلغت 10 مليارات جنيه ومقارنة بـ 1.6 تريليونا في إبريل السابق له بفارق 30 مليارا.



وكشف تقرير صادر عن البنك أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بلغت 452.92 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل 452.43 مليارا في مايو السابق له ومقارنة بـ 437.642 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.



وبلغت أرصدة تلك التسهيلات بالعملة الأجنبية نحو 216.55 مليار جنيه مقابل 213.4 مليارا في مايو الماضي ومقارنة بـ 217.98 مليارا في إبريل 2018..أما إجمالي التسهيلات الإئتمانية للحكومة بالعملة الأجنبية فسجلت 236.4 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقابل 239.05 مليار جنيه ومقارنة بـ 219.7 مليار جنيه.

