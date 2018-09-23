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محافظات

اليوم.. مدارس القليوبية تستقبل مليونا و300 ألف طالب.. والمحافظ يتفقدها

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 04:17 ص
الدكتور علاء عبدالحليم
الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية
إبراهيم الهوارى
تستقبل مدارس محافظة القليوبية اليوم مليون و300 ألف طالب وطالبة مع بداية العام الدراسي الجديد، (2018 / 2019) على مستوى مراحل التعليم المختلفة.

ومن جانبه يقوم الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، بتفقد عدد من المدارس بمدينة بنها، وذلك خلال أول أيام العام الدراسى الجديد، يرافقه خلال الجولة طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر ان يتفقد المحافظ المدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمة فى اول ايامها وتسليم الكتب الدراسية للطلاب.

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