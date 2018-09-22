ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

الجمال يطير إلى تونس لمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:48 م
اللواء سعد الجمال
اللواء سعد الجمال
فريدة على
سافر صباح اليوم، اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو البرلمان العربي، علي رأس وفد من اللجنة الفرعية بالبرلمان العربي لمراجعة الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلي تونس مقر مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك للقاء أمين عام المجلس واستعراض ما قام به البرلمان العربي خلال الفترة الماضية من مراجعة وتعديل في الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وأضاف الجمال في بيان له، أن تلك الإتفاقية التي أبرمت عام ١٩٩٨ وبعد مرور عقدين من الزمان تغيرت فيه الكثير من المعطيات والمفاهيم والممارسات المتعلقة بالجرائم الإرهابية سواء علي المستوي الإقليمي او الدولي، مما دعا البرلمان العربي أن يبحث ويدرس الإتفاقية العربية في هذا الشأن.

وأكد رئيس عربية البرلمان، على ضرورة إعادة صياغة الاتفاقية أو إضافة بعض مكوناتها لتتواكب مع التطورات التي حدثت خلال تلك الفترة وحتي تكون الإتفاقية في شكلها الجديد تحت بصر مجلس وزراء الداخلية العرب بأعتباره احد أهم المؤسسات المعنية

ترشيحاتنا

محمد صلاح يقود ليفربول لإنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي

مشاهدة مباراة الأهلي وحورويا الغيني في أبطال أفريقيا 22-9-2018.. بث مباشر

القائم يحرم الأهلي من تحقيق هدف التقدم في شباك حوريا الغيني

رسالة من الأسد لروحاني بعد هجوم الأحواز

لعنة الفراعنة تضرب صحفيا أمريكيا بعد حضوره فتح تابوت فرعونى.. صور

عادل هيكل.. أبو الهول الثاني نجم سينما بعد تاريخ حافل مع الأهلي والمنتخب

رسالة وزير الخارجية الأمريكي إلى المعارضين لـ ترامب.. فيديو

أحمد موسى ساخرا من رد الحرس الثوري على هجوم الأحواز: كله فنكوش.. فيديو

الطبيب الشرعي لحادثة الأميرة ديانا يكشف سبب وفاتها بعد مرور 21 عاما

فرص عمل جديدة لـ خريجي التجارة والحقوق والهندسة في البنك الأهلي

اختبار DNA يجمع شمل شقيقين بعد 34 عاما من الانفصال.. صور

هجوم ناري من جماهير الإسماعيلي ضد عصام الحضري بعد ثلاثية سموحة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجمات يتنافسن على اجمل فستان فى الجونة.. أبرزهن ليلى علوى وأغربهن جميلة عوض.. صور

ياسمين علي في ضيافة صدى البلد ..صور

يسرا بإطلالة أنيقة باليوم الثاني لمهرجان الجونة

شاهد .. إيمي سمير غانم بإطلالة مختلفة بمهرجان الجونة

أسما شريف منير تقضي شهر العسل مع محمود حجازي في سهل حشيش.. صور

فيديو

أحمد موسى يوجه رسالة قاسية للإعلام الرياضي.. فيديو
هتاف الجالية المصرية يملأ شوارع نيويورك دعما للسيسي من أمام مقر إقامته
دوري أبطال أفريقيا.. وليد سليمان يمنح الأهلي التقدم على حورويا في الشوط الأول
أحمد موسى: كل نجوم العالم مروا بما تعرض له محمد صلاح.. فيديو
سفير مصر في قبرص: تركيا ليس لها حق اكتشاف الغاز بالبحر المتوسط.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟

هل توافق على منع العمل لمن تجاوز الستين عاما؟