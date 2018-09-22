الجمال يطير إلى تونس لمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

سافر صباح اليوم، اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو البرلمان العربي، علي رأس وفد من اللجنة الفرعية بالبرلمان العربي لمراجعة الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلي تونس مقر مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك للقاء أمين عام المجلس واستعراض ما قام به البرلمان العربي خلال الفترة الماضية من مراجعة وتعديل في الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.



وأضاف الجمال في بيان له، أن تلك الإتفاقية التي أبرمت عام ١٩٩٨ وبعد مرور عقدين من الزمان تغيرت فيه الكثير من المعطيات والمفاهيم والممارسات المتعلقة بالجرائم الإرهابية سواء علي المستوي الإقليمي او الدولي، مما دعا البرلمان العربي أن يبحث ويدرس الإتفاقية العربية في هذا الشأن.



وأكد رئيس عربية البرلمان، على ضرورة إعادة صياغة الاتفاقية أو إضافة بعض مكوناتها لتتواكب مع التطورات التي حدثت خلال تلك الفترة وحتي تكون الإتفاقية في شكلها الجديد تحت بصر مجلس وزراء الداخلية العرب بأعتباره احد أهم المؤسسات المعنية