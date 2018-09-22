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خبير بالشئون العربية: واشنطن تسعى لتدمير الاقتصاد الإيراني.. فيديو

السبت 22/سبتمبر/2018 - 09:35 م
صدى البلد
أسامة علي
قال أشرف العشرى مدير تحرير الأهرام والمتخصص فى الشئون العربية، إن هناك انقساما أوروبيا حول التعاطي مع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب على إيران بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي مايو الماضى.

وأضاف "العشرى" خلال حواره مع فضائية "أكسترا نيوز"، أن الادارة الامريكية تسعى بتحفيز من إسرائيل على زيادة العقوبات المفروض على إيران، مؤكدا أنه من المنتظر ان يكون العقاب الأكبر خلال شهر نوفمبر القادم بتصفير تصدير النفط والغاز الإيراني.

وتابع "العشرى" إذا تم تطبيق عقاب تصفير تصدير الغاز والنفط ضد طهران، فإنه سيؤدى إلى إحداث تراجع كبير فى المشهد الاقتصادى والمالى والتنموى لإيران وسيكون لذلك انعكاسات سلبية كبيرة فى الشارع الايراني.

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