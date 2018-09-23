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ثقافة

الطفولة براءتها وذكرياتها في نقوش إيمان الباز بقاعة الباب

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضًا للفنانة إيمان الباز بعنوان "نقوش" وذلك يوم الثلاثاء القادم 2 سبتمبر2018 في تمام الساعة السابعة مساءً بقاعة الباب/سليم بساحة متحف الفن المصري الحديث بالأوبرا.

وصرح د. خالد سرور فنانة إيمان الباز تؤكد عبر لوحاتها بقاعة الباب شغفنا الدائم لمرحلة البراءة والطفولة .. حنين إلى لحظات السعادة وهذه العلاقة الخاصة مع شخصيات ألعابنا .. إذًا .. هي تجربة غوصٍ جديدة إلى مرجعية الشوق للماضي في مشهد يُجسد الحالة العاطفية والوجدانية التي سيطرت على الفنانة وقد صورتها في لقطات سلسة وصادقة دون الإغراق أو الإنجرار إلى تفاصيل مُركبة أو مُعقدة .. نجحت في ترجمة مشاعرها لمشاهد تصويرية تحاكي شريط ذكرياتها المار أمام عينها لتصطحب المُتلقي معها في رحلة تتشابة وتتشابك ملامحها مع ذكريات طفولتنا جميعًا .."

وكتبت الفنانة إيمان الباز عن معرضها قائلة : على أعتاب الذاكرة .. صوت ضحكات و كثير من المرح .. ألهو بطائرتي ومركبتي الورق .. تحملني أحلامي عاليًا .. حيث الشمس .. فضاء فسيح تتلألأ فيه زهور وأماني جميلة .. قطتي .. دراجتي وبعض من ألعابي هي كل شئ .. تزهر الحياة كأنشودة حب وتبقى أيامنا الجميلة .. نقوش على جدران الذاكرة."

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